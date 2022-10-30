Любовный гороскоп на сегодня, 31 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:32, 30 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 31 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

У страха глаза велики. Как известно, глаза боятся, а руки делают. Поэтому чем стоять в растерянности над новой проблемой, возникшей между Вами и Вашим любимым человеком, начните хоть что-нибудь делать. Самое трудное — это первый шаг, а дальше все пойдет само собой.







Телец

Сегодня замечательный день для того, чтобы поставить точку на исчерпавших себя отношениях и начать, наконец, развивать новые, интересные и перспективные. Если же для Вас это пока неактуально, Вас можно только поздравить и пожелать, чтобы данная проблема перед Вами не вставала подольше.



Близнецы

Сегодня человек, на которого Вы давно положили глаз, совершенно неожиданно для Вас обратит на Вас внимание и, если не постесняется, пригласит Вас на свидание. И тут уже важно, чтобы в ответ не застеснялись Вы и не упустили свой шанс. Впрочем, приготовьтесь к разочарованию: вполне возможно, что объект Ваших длительных воздыханий окажется не таким замечательным, как Вы себе представляли.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек будет нуждаться в поддержке, причем не только моральной. Помогите ему не только словом, но и делом. Возможно, в этом деле не будет ни грамма героизма, однако оно будет необходимо для душевного равновесия Вашей половинки.



Лев

В этот день Вам не стоит торопиться с принятием какого бы то ни было решения. Оно рано или поздно настигнет Вас само. А Вам сейчас важно определиться с тем, что же Вы хотите от жизни в целом. Тогда и личная жизнь встанет на своё законное место, без какого бы то ни было Вашего участия в этом процессе.





Дева

Сегодня Вам не придется объяснять Вашему любимому человеку, почему Вы собираетесь поступать тем или иным образом, почему хотите от него тех или иных поступков. Он и сам все поймет прекрасно и будет поступать как раз так, как Вам мечтается. Поэтому звезды рекомендуют ценить момент.



Весы

В этот день звезды рекомендуют Вам не только вспомнить о том, что у Вас есть чувство юмора, но и с блеском применить его на практике, то есть в общении с Вашим любимым человеком. Он это оценит и поймет, и многие проблемы могут разрешиться даже до их появления только благодаря здоровому смеху.



Скорпион

Сегодня у Вас будет песенное настроение. Целый день Вы будете напевать себе под нос (а может, и во весь голос) Ваши любимые песни. Хорошо, если у Вас есть слух. Если же нет, остается только посочувствовать Вашим родным и близким. В таком случае постарайтесь петь потише или с собой наедине. Кстати, совместное пение с любимым человеком только упрочит ваш союз.



Стрелец

Сегодняшний день Вам и Вашему любимому человеку запомнится надолго, ибо именно сегодня произойдет что-то очень важное и значимое для вашего тандема. С каким знаком для Вас будет это «очень» (плюсом или минусом) покажет время. Сразу такое и не поймешь. Впрочем, вот уж чего-чего, а времени у Вас будет предостаточно.



Козерог

Сегодня лучше позаботиться не о внешней привлекательности, а об удобстве своего наряда. День обещает сложиться таким образом, что в Вас будет оценена не элегантность, а выносливость и готовность к преодолению разнообразных препятствий.



Водолей

Сегодня в Вашей личной жизни произойдет что-то такое, о чем Вы долго не сможете или не захотите забыть. Хороши ли будут Ваши воспоминания, или плохи, неизвестно, но яркими они будут точно.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется побольше времени провести на свежем воздухе, причем желательно в Вашей компании. Даже если Вам очень лень покидать уютное кресло или некогда выйти из неуютного рабочего кабинета, звезды рекомендуют все же это сделать во избежание эксцессов.

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