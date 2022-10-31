Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:55, 31 окт 2022

Начало дня очень благоприятно для деловых и личных встреч, переговоров, обсуждения важных вопросов. Легко найти общий язык с окружающими, особенно быстро удается поладить с представителями противоположного пола. Не исключено начало служебных романов и других любовных историй, которые обещают быть интересными и приятными.







Во второй половине дня нужно будет уделить внимание здоровью. Отложите особенно утомительные дела, откажитесь хотя бы на время от вредных привычек. Стоит придерживаться принципов правильного питания, потому что пищеварительная система особенно уязвима.



Овен

Могут возникнуть сложности в бизнесе, есть опасность обзавестись новыми врагами или в очередной раз столкнуться со старыми. Важно вовремя собраться с силами, не отступить, даже если на вас попытаются оказать давление. Следите за тем, чтобы все ваши действия были законными: любые нарушения будут сурово наказаны.



Телец

Этот день отличается неблагоприятным эмоциональным фоном. Настроение ваше нестабильно, достаточно сущего пустяка, чтобы оно испортилось. Беспокоясь из-за мелочей, вы упускаете из виду то, что действительно важно. Возникают разногласия с близкими, вы стараетесь не допустить серьезного конфликта, но это оказывается не самым простым делом.



Близнецы

День связан с реализацией давних планов, а возможно – и исполнением тайных желаний. Не бойтесь делать то, что хотите: у вас все получится, даже если окружающие поначалу будут против или оценят ваши идеи не слишком высоко. Деловые отношения переплетаются с личными, не исключено начало служебного романа.



Рак

Удается найти союзников, единомышленников, людей, которые сначала помогут вам в осуществлении планов, а потом станут вашими друзьями. Вы хорошо понимаете, чего хотят окружающие, правильно расставляете акценты в отношениях. Никто не сможет испортить вам настроение, лишить вас душевного равновесия. С профессиональной точки зрения день будет особенно удачным для Раков, чья работа связана с шоу-бизнесом, организацией развлекательных мероприятий.



Лев

Неудачный день. Все идет не так, как хотелось бы, проблемы возникают даже там, где вы их совсем не ждали. Возможны споры с коллегами и руководством, конфликтные ситуации возникают в самые неподходящие для этого моменты, не позволяя сосредоточиться на том, что действительно важно и актуально.





Дева

День непростой, но вы сохраняете спокойствие, что бы ни происходило, и именно это помогает достичь успеха. На провокации вы не поддаетесь, любой диалог ведете в конструктивном русле, поэтому избегаете конфликтов с вспыльчивыми коллегами или раздражительными попутчиками. Плодотворно проходят деловые переговоры, возможно получение предложений, которые откроют перед вами новые горизонты.



Весы

Вы настолько заинтересованы в сохранении хороших отношений с окружающими, что готовы многим пожертвовать, лишь бы избежать ссор. Такое миролюбие похвально, но кто-то может воспользоваться им, чтобы сесть вам на шею. Вы рады помочь, порадовать, окружить заботой, но часто не задумываетесь о том, действительно ли человек во всем этом нуждается или только делает вид.



Скорпион

Вы чувствуете приближение перемен к лучшему. Подождать осталось совсем немного. Главное – ничего не испортить сегодня, действуя сгоряча. Вы принимаете нестандартные, но очень удачные решения, часто проявляете прозорливость, граничащую с ясновидением. Этот день для многих Скорпионов ознаменуется исполнением давнего желания.



Стрелец

Не приходится рассчитывать на головокружительные победы или удачные совпадения. Но и особенных проблем не возникает – спокойно работая, вы получаете ожидаемые результаты. Конкуренты и недоброжелатели не дают о себе знать, но и союзники не торопятся предложить вам помощь. Вероятно получение денег, но суммы будут незначительными.



Козерог

Очень сложным будет день для Козерогов-одиночек. Таким представителям знака придется потрудиться, чтобы справиться с возникающими проблемами, и дело тут не столько в отсутствии помощников, сколько в том, что вы видите ситуацию лишь под одним углом, а потому не можете составить о ней полного представления. Посоветоваться с кем-нибудь было бы полезно!



Водолей

К сожалению, вам этот день не готовит ничего особенно интересного. К счастью, звезды едва ли станут мешать вам, если вы решите приготовить себе что-то интересное сами. Сейчас вы в силах повлиять на развитие многих важных для вас дел; просто задумайтесь о том, чего именно вы хотите, и ответ на вопрос, как это получить, появится перед вами.









Рыбы

День сложный, насыщенный событиями, которые не удастся сразу оценить однозначно. Вы стараетесь действовать осторожно, поскольку понимаете, что любой промах может иметь серьезные последствия. Но избежать ошибок все же не удается. Старайтесь исправлять их как можно раньше, даже если ради этого придется отказываться от каких-то планов.

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