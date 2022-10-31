Любовный гороскоп на сегодня, 1 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

23:00, 31 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 1 ноября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

В этот день решение проблемы в Вашей личной жизни найдет Вас неожиданно и будет совсем не похоже на то, что Вы себе представляли. Кстати, оно может быть довольно жестоким по отношению к Вашей второй половинке, поэтому крепко задумайтесь, прежде чем окончательно его принять.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться с Вашим поведением, ибо что-то ему в нем нравиться определенно не будет. Возможно, он даже сам для себя не сможет сформулировать, что именно, но негативная реакция в некоторые моменты будет более чем очевидна.



Близнецы

Постарайтесь сегодня сделать так, чтобы Вас никто не отвлекал от важного и любимого дела. Даже Ваш любимый человек, хотя отказать ему во внимании Вам будет весьма не просто. Однако если он человек адекватный, он обязательно Вас поймет и простит, даже если прощать по сути будет нечего.



Рак

День благоприятен для походов всем семейством на охоту или рыбалку. Впрочем, если Вам очень жалко бедных зверюшек и несчастных ершей, вполне можно удочки и ружья с собой не брать и из автобуса не выходить. Если же выйти из него все-таки хочется, захватите с собой фотоаппарат.



Лев

Нынче следует твердо помнить, что Вы в ответе за тех, кого приручили. Ведь когда Вы ухаживали за любимым человеком, добиваясь его расположения, Вы вели себя немного иначе, чем сейчас? Вернитесь в те времена, побудьте нежным, ласковым, внимательным и понимающим партнером.





Дева

В этот день Вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, почему Вы поступаете именно таким образом. Зачастую Ваше поведение будет противоречить его логике, что будет вызывать в его душе неприятие и неодобрение. Постарайтесь доходчиво объяснить ему все мотивы Вашего поведения.



Весы

Сегодня Ваш любимый человек будет задавать Вам вопросы, ответы на которые буду для Вас казаться очевидными и сами собой разумеющимися. Однако не стоит раздражаться и просить его хоть немного подумать самому. Проще ответить – меньше обид и расстройств будет.



Скорпион

Вам грустно и одиноко, несмотря даже на то, что Вас любят? Пожалуй, Вам действительно нужны долговременные и серьезные отношения с одним единственным и неповторимым, и сегодня самый подходящий день для того, чтобы отправиться на его поиски. Они обещают быть долгими, но интересными!



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто простить Вас за тот или иной Ваш поступок. Однако он сделает это во имя ваших отношений. Постарайтесь оценить его жест и приложить все усилия к тому, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторялась.



Козерог

Сегодня Вам придется быстро ориентироваться в неожиданно создавшейся ситуации. Ваша половинка поможет Вам в этом, но целиком и полностью полагаться на нее не стоит, как и ей не стоит все взваливать на Вас. Только вместе вы найдете оптимальный выход из неприятного положения, в которое вместе и попадете.



Водолей

Спать этой ночью поистине кощунственно, ведь она обещает ослепительные перспективы. Осталось выбрать, желаете ли Вы сидеть в ожидании, что удача сама постучится Вам в дверь, или все-таки предпочтете пойти на поиски.









Рыбы

У рожденных под знаком Рыб сегодня вряд ли получится найти общий язык со своим внутренним голосом. Главное — не мечитесь, займите какую-нибудь позицию, ей и следуйте. Нынче не стоит демонстрировать, что Вы в разладе с самим собой — дома Вас не поймут и не пожалеют, а за его пределами вообще могут съесть.

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