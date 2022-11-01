Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:04, 01 ноя 2022

Очень беспокойный день. Для многих он будет связан со значительными переменами. Наступил благоприятный момент для того, чтобы распрощаться с прошлым, расстаться с устаревшими представлениями. Полезно учиться новому, искать новую информацию, общаться с людьми, которые готовы поделиться своими знаниями.







Полезно полагаться на интуицию: ее подсказки сегодня оказываются очень точными. Часто именно они помогают догадаться о том, что другие пытаются скрыть. Во второй половине дня могут появиться неожиданные, но очень удачные идеи.



Овен

День будет насыщенным и напряженным. У вас много дел, каждое из которых по-своему интересно. Даже если вы будете очень заняты, переутомления можно не опасаться, поскольку жизненный потенциал очень высок. Можно экспериментировать, использовать нестандартные методы.



Телец

Стоит заняться поиском поклонников и союзников, и вы их непременно обнаружите, причем, возможно, даже среди своих недавних недоброжелателей. Можно посещать светские мероприятия – вы не только отлично проводите время и слышите массу комплиментов в свой адрес, но и завязываете полезные знакомства.



Близнецы

Один из тех дней, когда ваши позиции прочны, а успехи тем более значительны, чем больше у вас сторонников, помощников и союзников. Так что стоит заняться укреплением деловых связей и налаживанием партнерских отношений. Ваши свежие идеи будут благосклонно встречены влиятельными людьми.



Рак

Хотя этот день нельзя назвать совершенно лишенным проблем и трудностей, вы сохраняете оптимизм и хорошее настроение – и правильно делаете. Пройдет совсем немного времени, и ситуация начнет меняться к лучшему, причем меняться стремительно. День благоприятен для новых знакомств, посещение светских мероприятий поднимает настроение и помогает завязать полезные знакомства.



Лев

Важными делами лучше заниматься в первой половине дня: именно в это время вероятность довести их до победного финала будет особенно высокой. Но со временем влияние позитивных тенденций слабеет, и вы сталкиваетесь с проблемами, справиться с которыми в одиночку очень трудно. Помочь могут старые друзья, к новым же знакомым стоит отнестись настороженно: желая произвести на вас хорошее впечатление, они слишком многое обещают.





Дева

Для вас этот день складывается довольно удачно. Воспользовавшись ошибками своих недоброжелателей, вы добиваетесь поставленных целей, укрепляете свои позиции. Есть шанс заручиться поддержкой человека, который надолго станет вашим надежным союзником.



Весы

День хорошо подходит для работы, решения сложных профессиональных задач. Можно заключать крупные сделки, подписывать договоры о долгосрочном сотрудничестве. Никто не помешает вам достичь поставленных целей. Недоброжелатели предпочитают не стоять у вас на пути, и их можно понять. Есть шанс найти людей, которые помогут вам в реализации самых смелых бизнес-планов.



Скорпион

День сложится удачно, если вы сохраните хладнокровие и не будете расстраиваться из-за каждой мелочи. Не тратьте время на пустые разговоры – желающих пообщаться с вами сегодня предостаточно, но едва ли от кого-то удастся услышать нечто полезное. Подходящий день для чтения, изучения документов, учебы.



Стрелец

Интересной и насыщенной будет первая половина дня, за это время вы сможете многого добиться – если, конечно, захотите, и заставите себя взяться за дела. Не упускайте возможность научиться чему-то новому, перенять чей-то опыт. Анализируйте чужие ошибки – это поможет не допустить собственных. Деловые переговоры пройдут хорошо, если вы с самого начала определитесь, какого результата хотите достичь, и не пойдете на уступки.



Козерог

Находиться в центре внимания окружающих не только приятно, но и может вызвать спорные ситуации из-за того, что кто-то сильно недоволен вашим положением. Лучше всего пойти на компромисс, чтобы не нажить себе недоброжелателя. Трудно сразу разобраться в сути вещей, понять, что движет окружающими. Лучше понаблюдать за ними, а не сразу навешивать ярлыки.



Водолей

В этот день можно приступить к воплощению в жизнь тех смелых планов, о которых вы раньше даже думать всерьез не решались. Сейчас звезды на вашей стороне – этим можно и нужно пользоваться, чтобы достичь самых важных поставленных целей. Открываются новые профессиональные перспективы, появляется возможность неплохо заработать.









Рыбы

Это спокойный день, позволяющий продолжить начатое ранее. С новыми проектами лучше не торопиться, уж слишком велика вероятность разнообразных осложнений. Вы очень требовательны к другим, но не к себе – это ведет и к трудностям в отношениях, и к ошибкам в работе. Так что постарайтесь избегать двойных стандартов.

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