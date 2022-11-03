Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

00:09, 03 ноя 2022

День неоднозначен и с финансовой, и с деловой точки зрения. Кажется, что все идет очень неплохо, но стоит только расслабиться, и земля немедленно уходит из-под ног. Труднее всего придется людям, привыкшим полагаться на других, поскольку только самостоятельность может помочь избежать проблем и неразберихи.







Постарайтесь урегулировать все разногласия с близкими в первой половине дня, ведь чем ближе вечер, тем труднее становится восстановить мир. Помните, что сегодня наибольшей ценностью в личной сфере является внимание; не пытайтесь компенсировать его недостаток подарками и деньгами.



Овен

Вы бодры, веселы и деятельны. Окружающие замечают это и тянутся к вам с настойчивостью, которую не может поколебать даже ваше порой проявляющееся недружелюбие. Вы позволяете себе иронические замечания, обидные шутки – но никому и в голову не приходит указать вам на то, что вы ведете себя нетактично.



Телец

Подходящий день для общения, удачно проходят и деловые, и личные встречи. Вы говорите то, что думаете – и оказывается, что именно это окружающие и хотели услышать. Можно обсуждать с руководством вопросы, касающиеся вашего карьерного роста, повышения по службе. Хорошо проходят публичные выступления, вы моментально завоевываете симпатии.



Близнецы

Отличный день для решения любых сложных вопросов: вы без труда находите кратчайший путь к цели, быстро добиваетесь желаемых результатов. Новые идеи, появляющиеся у вас в этот день, очень хороши; окружающие быстро поймут это, и без поддержки вы не останетесь. Можно заключать сделки, в том числе крупные, подписывать соглашения о долгосрочном сотрудничестве.



Рак

День в целом не так уж плох, хотя особенно многообещающим его не назовешь. Вы отлично справляетесь с решением сложных задач, опираясь не только на собственные знания, но и на накопленный вашими союзниками опыт. Вы многому учитесь на чужих ошибках, не набивая шишек. Благоприятный день для начала какого-то нового проекта «с нуля»; если до вас никто не делал ничего подобного – тем лучше!



Лев

Благоприятный день. Удача на вашей стороне, вы можете многого добиться, если проявите инициативу и будете усердны. Некоторые представители знака сталкиваются с неожиданными препятствиями, но преодолевают их просто блестяще. День подходит для заключения сделок, начала сотрудничества с новыми партнерами.





Дева

Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается удачно. Он хорошо подходит для новых начинаний в деловой сфере и реализации каких-то смелых личных планов. Вы быстро находите союзников, помощников и поклонников, возможны романтические знакомства. День подходит для начала новых отношений.



Весы

Начало дня отличается чрезвычайно благоприятным эмоциональным фоном. Можно воспользоваться этим, чтобы обдумать проблемы, волновавшие вас в последнее время – вы сможете взглянуть на них по-новому и найти решение. Кроме того, данный период чрезвычайно благоприятен для общения и новых знакомств.



Скорпион

Несколько раз за день ситуация кардинально изменится. Позитивный настрой и успех на профессиональном поприще могут уступить место раздражительности и неудачам. Скорпионам, довольным собой и уверенным в принятых решениях и результатах труда, не удастся убедить начальство в том, что все сделано наилучшим образом. Благоразумным будет не показывать промежуточные итоги, тогда вам не придется возвращаться к тому, что уже выполнили, снова и снова.



Стрелец

День благоприятен с финансовой точки зрения, ваше материальное положение может значительно улучшиться. Некоторые представители знака оказываются в непростых ситуациях, требующих решительных действий. Прежде, чем предпринимать какие-то шаги, заручитесь поддержкой людей, которым доверяете: в одиночку вам вряд ли удастся справиться с ситуацией.



Козерог

Вы не в ладу с собой. Недавние победы уже не радуют, определиться с новыми целями никак не удается. Окружающие ждут от вас каких-то полезных действий, и очень удивляются, что вы тратите время на непонятные им размышления. Но непременно найдется человек, который не только поддержит вас, но и поможет найти выход из создавшегося положения.



Водолей

Вы должны быть чрезвычайно внимательны к своим близким: сосредоточившись на собственных интересах, вы рискуете упустить из виду нечто важное. Не исключены серьезные разногласия с любимым человеком, обсуждение планов на будущее может перерасти в серьезную ссору. Сгоряча вы наверняка наговорите лишнего, поэтому старайтесь в любой ситуации сохранять хладнокровие.









Рыбы

В этот день вы сможете добиться многого, если не пойдете на поводу у своих эмоций. Держать их под контролем нелегко, но все же возможно; вы поступите мудро, если прислушаетесь к советам людей старшего возраста, имеющих незаурядный жизненный опыт. Вероятно получение важной информации, которая откроет перед вами новые профессиональные горизонты.

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