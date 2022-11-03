Любовный гороскоп на сегодня, 3 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

00:12, 03 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 3 ноября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется получить от Вас какое-то вещественное доказательство Ваших чувств. Письмо, открытку, маленький подарок — все, что можно подержать в руках и сохранить на добрую память об этом этапе ваших отношений, каким бы он ни был.







Телец

Сон, который Вам приснился этой ночью, был вещим. В нем говорилось о том, что с Вами произойдет в ближайшем будущем. Постарайтесь его вспомнить. А если не вспомните – оно и к лучшему. Иногда будущего лучше не знать: к плохому все равно не подготовишься, а хорошее может стать замечательным сюрпризом.



Близнецы

Не волнуйтесь. Все обязательно будет хорошо. Рядом с Вами действительно тот человек, который Вам нужен, который Вас поддержит, на которого можно опереться. Все Ваши сомнения напрасны, поэтому звезды советуют о них забыть если не навсегда, то хотя бы на продолжительный период времени.



Рак

Сегодня Вы вступите со своим любимым человеком в бесцельную полемику, в которой все равно к общему мнению прийти не сможете, как бы Вам этого ни хотелось. Вам просто доставит удовольствие жонглировать словами, перебрасываясь ими, как мячиком. Что ж, главное, не победа в споре, главное – участие.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку захочется доказать Вам истинность некоего убеждения, с которым Вы будете категорически не согласны. Дело может даже дойти до серьезной ссоры. Однако все же хочется верить в то, что один из вас окажется достаточно благоразумным для того, чтобы ее избежать.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку очень пригодится Ваша поддержка. Он будет долго рассказывать Вам о своих проблемах или просто постарается провести с Вами как можно больше времени. Будьте открыты и доброжелательны, постарайтесь настроиться на его волну.



Весы

Сегодня звезды рекомендуют посвятить день упаковке и сортировке подарков. Ваш любимый человек будет для Вас в этом неоценимым помощником: он не только подержит упаковочную бумагу и поможет склеить ее в нужных местах, но и подаст множество блестящих идей. А кому и по какому поводу эти подарки дарить — придумаете позже.



Скорпион

В этот день звезды рекомендуют Вам быть максимально честным с Вашим любимым человеком. И если Вам хочется, чтобы он дал Вам от себя отдохнуть на какое-то время, стоит ему сразу и честно об этом сказать. Вежливые полунамеки Вам не помогут — их он понимать не будет совсем.



Стрелец

В этот день звезды рекомендуют Вам буквально заразиться идеями Вашего любимого человека, загореться тем, что ему интересно, впитать в себя и искренне считать их своими. Это поможет вам еще больше сблизиться и стать по-настоящему единым целым с едиными интересами.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку не потребуется много усилий для того, чтобы понять Вас и Ваши пристрастия. Он справится с этим несложным заданием даже быстрее, чем Вы, чем несказанно Вас удивит. Постарайтесь, однако, сделать все возможное для того, чтобы не открываться ему сразу.



Водолей

Сегодня Вам придется решиться на важный шаг в области отношений с Вашим любимым человеком. Звезды желают Вам мужества и терпения. И то, и другое пригодится Вам, как только Вы ступите на путь изменений, преображений и превращений. Впрочем, путешествие обещает быть увлекательным и поучительным.









Рыбы

Сегодня Вам стоит все с Вашим любимым человеком делать вместе. Постарайтесь делить ваши обязанности и заботы поровну, всячески оберегая друг друга от трудностей, неурядиц и неудач. Это не только позволит вам достичь цели быстрее, но и сделает вас еще ближе друг другу.

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