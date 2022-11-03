Любовный гороскоп на сегодня, 4 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:45, 03 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 4 ноября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

В Вас сегодня проснется жажда деятельности. Если дело ограничится физической активностью, Вам повезло, однако Вы можете взяться и за разбор полетов. Этого имело бы смысл избежать.







Телец

Если Вам кажется, что Вам больше нечего ждать от ваших отношений, что они однообразно катятся в никуда, и это «никуда» может оказаться бездной, просто придумайте себе цель. Одну на двоих. И пусть они катятся к этой цели. А потом еще цель, еще и еще… Совместное планирование, кстати, тоже очень сближает. Особенно в этот день.



Близнецы

Близнецам, похоже, предстоит сделать очень важное дело, причем немедленно. Скорее всего, сейчас вся семья окажется оторвана от своих занятий, чтобы посодействовать Вам в этом важнейшем процессе. Надо сказать, особой благодарности домашние к Вам по данному поводу испытывать не будут.



Рак

Будьте романтичны. Букет цветов стоит не так уж дорого. А приготовление вкусного ужина занимает совсем немного времени. Вам почти не нужно прикладывать усилий для того, чтобы сделать Вашу половинку немного счастливее!



Лев

Сегодня Ваш любимый человек проявит себя как замечательный собеседник: Вам будет очень обидно заканчивать разговор с ним, но рано или поздно сделать это придется, ибо спать время от времени тоже нужно. Остается лишь рассчитывать на то, что подобные вечера будут повторяться в Вашей жизни неоднократно.





Дева

Сегодня Вам стоит поторопиться для того, чтобы успеть все то, что намечено Вами на этот непростой и несколько даже сумасшедший день. Поэтому Ваш любимый человек, возможно, временами будет обижаться на то, что Вы уделяете ему недостаточно внимания, а зря. Наоборот, Вы будете делать для него все возможное и невозможное.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго Вас уговаривать на ту или иную аферу. Вы и сами с радостью пойдете на риск ради того, чтобы сделать ваши отношения куда более яркими, интересными и разнообразными. Главное, чтобы любимый человек в последний момент не испугался Вашей решительности.



Скорпион

Сегодня Вам стоит задуматься о том, кого именно Вы любите: живого человека или его образ, созданный Вашим богатым воображением. Если последнее, то можно ли Ваши чувства называть любовью? Может быть, стоит повременить с громкими словами и пылкими признаниями, хотя бы немного?



Стрелец

Сложный период Вашей жизни подходит к концу. Скоро и Вы, и Ваш любимый человек вздохнете с облегчением и сможете пожить, наконец, полной жизнью. Однако об этом пока думать рано. Продолжайте трудиться на благо Прекрасного Далеко и, если это возможно, не перегружайте Вашего любимого человека свалившимися на Вас проблемами.



Козерог

Сегодня Вам стоит обратить внимание на представителя противоположного пола, который часто на Вас поглядывает и улыбается. Возможно, Вы встретитесь с ним в транспорте или на улице, а может, видите его каждый день. Так или иначе, задумайтесь: а может стоит познакомится с ним чуть ближе?



Водолей

Имейте смелость признаться себе в чувствах к мужчине, не являющимся Вашим супругом или постоянным партнером. Сегодня, очевидно, Вы со всей ясностью осознаете, что уже давно и не на шутку увлечены кем-то из своего близкого окружения. Не вздумайте признаться в этом супругу — все это временно и скоро пройдет.









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек доверит Вам какую-то очень важную тайну. Естественно, Вам захочется ею с кем-то поделиться, ибо тяжесть ответственности будет слишком велика. Постарайтесь сделать так, чтобы Ваша половинка об этом ничего не узнала, иначе потом трудно Вам придется…

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