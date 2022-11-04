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Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:04, 04 ноя 2022

Разумная целеустремленность сегодня полезна, как и всегда, а вот упрямство может быть опасным. К сожалению, многим свойственно именно оно. Люди не склонны менять свою точку зрения, отказываться от неверных представлений. Некоторые оказываются заложниками стереотипов и именно из-за них допускают глупые ошибки. К любым советам стоит относиться критически, а не слепо следовать им.



Старайтесь держать эмоции под контролем, не давать воли раздражению и гневу. Возможны мелкие недоразумения дома и на работе, но в ваших силах избежать серьезного конфликта.

Овен
Сказать, что вам все дается легко нельзя, но того, к чему стремитесь, вы обязательно добьетесь. Ну да, придется немножко потрудиться, понервничать, в какой-то момент взять свои эмоции под жесткий контроль – но вам это по силам, не так ли? Ярко проявляются природные таланты Овнов. Некоторые представители знака получат повышение по службе.

Телец
День оказывается насыщенным и утомительным, но это вас не слишком огорчает. Вы хорошо понимаете, ради чего трудитесь, и понимаете, как важна цель, которую вы перед собой поставили. Порой в ваши дела вмешиваются родственники; вам удается избежать конфликтов, тактично объяснить, что вы сами знаете, как лучше поступить в той или иной ситуации.

Близнецы
Не ленитесь и не откладывайте дела на потом: сегодня у вас есть шанс довести до конца то, что было начато ранее, поставить финальную точку в работе над сложным и важным проектом. Можно решать финансовые вопросы; вы не ошибетесь, даже если будете располагать лишь скудной и отрывочной информацией.

Рак
День приносит хорошее настроение, проблемы и тревоги тают на глазах, вы чувствуете себя уверенно, смотрите в будущее с оптимизмом. С вами приятно иметь дело, повсюду, где вы появляетесь, воцаряются гармония и взаимопонимания. Желательно провести этот день с близкими людьми – вы будете энергетически «подзаряжать» друг друга.

Лев
Главная проблема дня состоит в том, что ваше настроение может испортиться из-за любого пустяка. А вот успехи, которых сегодня наверняка удастся достичь, вас вряд ли порадуют. Финансовые вопросы не следует решать самостоятельно: если вы прислушаетесь к советам близких людей, то сможете значительно сократить расходы.


Дева
Слишком сильное желание решить все дела, опираясь только на логику и здравый смысл, не будет эффективным. Рациональность и излишняя бережливость не понравятся окружающим и вызовут у них раздражение. Вы можете извлечь несомненную личную выгоду, применяя такой подход, но положение и отношение к вам людей могут измениться.

Весы
В первой половине дня лучше не предпринимать ничего важного и сложного. Это время отдыха, праздного времяпровождения, которое будет способствовать восстановлению и физических, и душевных сил. Постепенно жизненный потенциал растет, вы чувствуете прилив энергии — значит, можно начинать действовать.

Скорпион
Есть шанс одержать важные победы, добиться заметных успехов в профессиональной деятельности и значительных перемен к лучшему в личной жизни. От вас требуется не так уж много – прислушиваться к интуиции и хранить верность собственным принципам, даже если окружающим они кажутся сомнительными.

Стрелец
Настойчивость, с которой вы отстаиваете свою точку зрения в спорах, быстро приносит плоды: оппоненты встают на вашу сторону. Высок интеллектуальный потенциал, поэтому вы легко справляетесь с решением сложных задач, преуспеваете в аналитической работе, строите реальные планы. Возможны незапланированные поездки, которые сложатся очень удачно.

Козерог
Будьте терпеливы: только настойчивое, последовательное достижение своих целей в этот день не приносит неприятных последствий. А вот попытки ускорить развитие событий, надавить на людей, с которыми вы сотрудничаете, немедленно урегулировать давно возникшие конфликты не приведут ни к чему хорошему. Пусть события развиваются в естественном ритме, вы же просто занимайтесь своим делом.

Водолей
Беспокоят финансовые вопросы, но трудности, возникающие в данной сфере, не так серьезны, как кажется; оснований для паники нет. В сложной ситуации полагайтесь на друзей и родственников: они помогут бескорыстно, сделают все, о чем вы попросите. Наиболее важные дела планируйте на первые часы рабочего дня: постепенно ваша способность сконцентрироваться снижается, ошибки вы допускаете все чаще.



Рыбы
Вам придется посвятить немало времени сложному и утомительному, к тому же не слишком важному для вас делу. Вызывает раздражение повышенное внимание руководства: кажется, что начальник просто ждет, когда вы допустите промах, чтобы высказать свое недовольство, а заодно лишить вас давно заслуженного поощрения. Не стоит обсуждать с коллегами ситуацию, сложившуюся на работе: излишняя разговорчивость сослужит вам плохую службу.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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