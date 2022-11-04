Любовный гороскоп на сегодня, 5 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:11, 04 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 5 ноября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется очень серьезно разбираться в причинах Вашего настроения, каким бы плохим или хорошим оно ни было. Приготовьтесь к тому, что Вас будут принимать таким, какой Вы есть, и не будут стараться изменить в Вас что-либо, даже если Вам захочется обратного.







Телец

В этот день Вам довольно трудно будет смириться с какой-то вредной привычкой Вашего любимого человека. Она будет Вас раздражать настолько, что периодами Вам даже будет хотеться накричать на Вашу половинку. Однако делать этого не стоит: спокойный разговор будет куда эффективнее.



Близнецы

Сегодня Вам будет довольно трудно добиться от Вашего любимого человека действительно честных ответов, поскольку он посчитает нужным оставить все при себе и самостоятельно решать, как ему поступать с окружившей его реальностью. Что ж, не мешайте ему в этом полезном деле.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек предложит Вам решение какой-то Вашей проблемы, причем оно окажется настолько простым и оригинальным, что Вам только и останется, что восхищаться и побыстрее претворять его в жизнь. Впрочем, к услышанному стоит относиться хотя бы немного критично.



Лев

Овнам сегодня нужно быть осмотрительными и не спешить, когда требуется принять какое-то решение, касающееся сферы нежных чувств. Вы можете здорово ошибиться, оценивая чье-то к Вам отношение, и в результате попасть в очень глупую и жутко неловкую ситуацию. Лучше во всем демонстрировать спокойствие и невозмутимость. Не стоит думать, что таким образом Вы упустите единственный и неповторимый момент для объяснения — он как раз еще не настал.





Дева

Для Дев, особенно родившихся в утренние часы, актуальной проблемой будет нехватка у них свободного времени на общение с близкими. Более того, не исключено, что Вы окажетесь заняты настолько, что Вам недосуг будет не то что развлечься беседой — поесть спокойно. Придется, наверно, чем-то жертвовать.



Весы

Ваш день сегодня напоминает полет мотоциклиста по вертикальной стене. В любой момент может случиться всякое – на глазах у многочисленной публики. Но Вы верите, что Вам обязательно повезет. Тем более, что Вас лучше любой амуниции хранит любовь Вашей половинки.



Скорпион

Пожалуй, Вашему компьютеру со всеми его многозадачными операционными системами останется только позавидовать Вам сегодня: успевать все делать Вы будете феноменально. Если Вы решите одновременно заняться любимым человеком и работой, то Ваша половинка даже не заметит, что Вы от нее отвлекаетесь, а работа и вовсе не пострадает. Не забудьте потом опытом поделиться — такое не у всех получается.



Стрелец

Замечательный день для того, чтобы покорить пару-тройку сердец. Вам это не будет сегодня стоить ровным счетом ничего. Одна улыбка, один игривый взгляд – и приглянувшийся Вам человек Ваш. Только вот что с ним дальше делать и как от него отвязаться, если что, — решать Вам.



Козерог

В этот день Ваш любимый человек будет на Вас психологически давить, и оказать ему сопротивление будет для Вас весьма и весьма непросто. Однако Вы с этим справитесь, если, конечно, поставите перед собой такую цель. А если не поставите, будьте готовы к тому, что Ваше мнение кардинально изменится.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку захочется дать Вам какой-то ценный совет, но Вам будет упорно казаться, что Вы в таковом не нуждаетесь. Впрочем, прежде чем выносить столь суровый вердикт, для начала выслушайте сказанное. А вдруг действительно пригодится?









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто угодить Вам, поскольку Вы будете человеком довольно-таки капризным, своенравным и прихотливым. Впрочем, у Вас подобное проявление Вашей личности будет носить сугубо временный характер, поэтому огорчаться не стоит.

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