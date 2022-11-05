Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:12, 05 ноя 2022

Очень беспокойный и насыщенный день. Появляется много новых дел, каждое из них требует внимания, и нелегко правильно расставить приоритеты. Больших успехов добьются те, кто не станет суетиться, постарается избежать лишней спешки и необдуманных поступков. Старайтесь не смешивать личные симпатии и деловые интересы.







Будет возможность решить финансовые вопросы, сделать удачные покупки. День подходит для того, чтобы покупать необычные, оригинальные вещи, в том числе – антиквариат и произведения искусства.



Овен

Не ждите от этого дня слишком многого, он складывается не самым благоприятным образом. Вы склонны бросать начатые дела, как только сталкиваетесь с мало-мальски серьезным препятствием. Настойчивость и упорство, свойственные вам обычно, сегодня, похоже, решили навестить кого-то другого.



Телец

Даже самые мелкие ошибки и просчеты этого могут сказаться на вашем будущем, поэтому старайтесь сохранять спокойствие, что бы ни происходило вокруг. Отправляясь на важную встречу, обратите внимание на свой внешний вид — любые незначительные изъяны вызовут негативную реакцию собеседника.



Близнецы

Трудно найти общий язык с окружающими, в том числе – с людьми, к которым вы искренне привязаны. Вы не считаетесь ни с чьим мнением, кроме собственного, поэтому многие ваши поступки вызывают негативную реакцию. Возможно нарушение ранее достигнутых договоренностей, многим представителям знака придется спешно менять планы.



Рак

Много усилий будет потрачено на то, чтобы добиться целей, важных не для вас, а для кого-то другого. Интуиция, долгое время подсказывавшая вам, с кем не стоит иметь дела, сегодня молчит, поэтому вы рискуете стать жертвой мошенников, довериться какой-то сомнительной особе, что приведет к финансовым потерям или проблемам на работе.



Лев

Подходящий день для решения вопросов, связанных с недвижимостью – ее можно покупать, продавать, брать в аренду, ремонтировать. Кроме того, звезды покровительствуют Львам, работающим в сфере услуг. Хорошо проходят встречи с друзьями, эффектны и убедительны публичные выступления.





Дева

Вы делаете не совсем то (а то и совсем не то), чего ждут от вас окружающие. В результате возникает масса неблагоприятных ситуаций, взаимное недовольство переходит все границы. Возможны серьезные ссоры. Вы не склонны к компромиссам и готовы использовать любые методы, чтобы добиться своего, одержать верх над соперниками. К сожалению, в качестве соперников порой выступают близкие вам люди.



Весы

Будет нелегко. Главная проблема этого дня – отношения с деловым окружением, которые оказываются такими запутанными и неоднозначными, что далеко не сразу удается разобраться, на кого вы на самом деле могли бы положиться. Вы склонны обижаться на любые критические замечания, даже самые конструктивные, а сами порой позволяете себе очень резкие и ранящие высказывания.



Скорпион

В этот день легко нажить себе врагов: уж слишком острый у вас язык, впечатлительных особ ваши замечания ранят в самое сердце. Не удается достичь взаимопонимания с женщинами; даже если вы настроены по отношению к ним самым дружелюбным образом, представительницы прекрасного пола ждут какого-то подвоха.



Стрелец

Вы склонны совершать необдуманные поступки, каждый из которых может иметь неприятные последствия. К советам и рекомендациям вы не прислушиваетесь, на чужих ошибках не учитесь, предпочитаете набивать собственные шишки. Как ни странно, и этот путь может привести вас к успеху, хоть и не сразу.



Козерог

Самая приятная особенность этого дня – стабильность эмоционального фона. Благодаря ей вы с утра и до вечера пребываете в хорошем настроении, спокойно решаете текущие вопросы и не слишком огорчаетесь, даже если что-то идет не так. День подходит для начала новых дел; вы благоразумны, а потому без труда избегаете ненужной спешки и лишнего ажиотажа.



Водолей

Первая половина дня складывается не слишком удачно. Вам трудно согласиться с чужим мнением, признать, что и вы порой совершаете ошибки. Ваши замечания многим кажутся обидными, порой вы причиняете боль людям, которыми очень дорожите. Нежелательно браться за новые дела, в особенности – требующие высокой концентрации внимания. Возможны головные боли, нужно беречь глаза.









Рыбы

Благоприятный день для тех, кто не жалеет усилий, чтобы достичь поставленных целей. Можно решать вопросы, касающиеся финансов и имущества, оформления документов. День подходит для общения с людьми, с которыми вас связывают деловые интересы.

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