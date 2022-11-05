Любовный гороскоп на сегодня, 6 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:16, 05 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 6 ноября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня для Вас день удачных покупок. Но удачными они будут лишь в том случае, если по магазинам Вы будете ходить в обществе Вашего любимого человека, и он все одобрит. Не стоит забывать о том, что ему шоппинг может оказаться не в радость, поэтому не злоупотребляйте вниманием Вашей половинки.







Телец

Фундаментальность любых действий, предпринимаемых Тельцами, сегодня может оказаться камнем преткновения в отношениях с семьей. Вам будут пытаться объяснить, что вполне можно ограничиться временным решением, Вы же будете стоять на своем. Даже интересно, что получится, ведь их-то больше.



Близнецы

Сегодня у Вашего любимого человека появится новый друг или близкий человек, а новое – это всегда интересно, поэтому у Вас появится причина для ревности. Звезды бы все же советовали в этот день отношения не выяснять: скорее всего, уже завтра новому знакомству будет уделяться гораздо меньше времени и внимания.



Рак

В этот день окажется, что Ваш любимый человек на деле гораздо практичнее и приземленнее, чем Вам казалось. А значит, с ним не так интересно будет сидеть под луной на берегу залива, зато спокойно можно будет пойти в разведку. В конце концов, что Вам важнее?



Лев

Сегодня окажется, что все Ваши страхи были напрасны, и на самом деле все в Вашей личной жизни обстоит куда более радужно, радостно и оптимистично. Впрочем, Вы никогда бы не смогли вдохнуть счастье полной грудью, если бы не пережили тот страх, который Вам пришлось пережить.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек придет Вам на помощь, даже если Вы его об этом не попросите. Возможно, лучшей помощью было бы Вам не мешать, однако он, по всей видимости, будет придерживаться другой точки зрения и все же сделает так, что Вам благодаря ему будет несколько проще.



Весы

Сегодня Вас ждет приятное известие от Вашего любимого человека. Настолько приятное, что Вам захочется обнять его крепко-крепко и никуда не отпускать, желательно никогда. Только не задушите невзначай хорошего человека — он Вам еще пригодится. Хотя бы как гонец.



Скорпион

В этот день Вы будете несколько перегибать палку в общении с Вашим любимым человеком. Постарайтесь держать себя в руках и в рамках приличия, хотя время от времени это будет для Вас нелегкой задачей. Сила воли станет Вашим надежным помощником в этом нелегком деле.



Стрелец

Устройте сегодня праздник живота на двоих! Можете пойти в Вашу любимую кафешку или приготовить что-либо сногсшибательное дома. Для этого совершенно не обязательно целый день стоять у плиты. Если Ваша половинка так уж любит яичницу, доставьте Вы ей такое удовольствие! Заодно и сами счастливее станете.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто доверить Вам какое-то важное и ответственное дело, причем Вашей вины в этом недоверии почти не будет. Ваша задача – убедить его в том, что Вы действительно достойны, и потому Вам по плечу и не такие задания.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется напоминать Вам какие-то моменты из вашей совместной жизни, хотя это было бы довольно полезно для дальнейшего развития ваших отношений. Постарайтесь ему на это намекнуть и попытаться вспомнить прошлое вместе: должно помочь.









Рыбы

Поищите дополнительные точки соприкосновения с любимым Вами человеком. Они где-то должны быть, просто Вы до сих пор были недостаточно внимательны. Если совсем ничего не обнаружится, стоит задуматься, того ли Вы любите.

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