Любовный гороскоп на сегодня, 7 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:22, 06 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 7 ноября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня от дорогого Вам человека неожиданно повеет холодом, и Вы будете недоумевать, в чем же причина. Вряд ли Вам ответят на этот вопрос честно, однако попробовать задать его все же стоит. Хотя бы для очистки совести. Возможно, по формулировке объяснений Вам будет проще понять, что именно волнует Вашу половинку.







Телец

Если Вы решили сегодня построить дом и посадить дерево, то сегодняшний день смело можете посвятить этому судьбоносному занятию, ибо ничто не вечно под луной, а память детям о себе оставить хочется не только в виде неоплаченных счетов. Кстати, дети Вам и помогут — принесут пару досок или выроют удобную ямку для Вашей в будущем раскидистой ели.



Близнецы

Сегодня Вам стоит особенно остерегаться слов вроде «всегда» и «никогда» и по возможности их не употреблять. Постарайтесь и в исполнении Вашего любимого человека их близко к сердцу не принимать, поскольку они не будут значить ровным счетом ничего. Разве что окажутся стилистическим приемом.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку захочется побольше нежности, внимания и тепла с Вашей стороны. Постарайтесь максимально удовлетворить эти его потребности, тем более что особой сложности это для Вас не составит, а ему будет более чем приятно и даже необходимо.



Лев

Сегодня Ваш любимый человек будет очень трогательно о Вас заботиться. Настолько трогательно, что Вам иногда даже будет казаться, что все это слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Быстро ущипните себя, убедитесь в том, что это не сон, и радуйтесь жизни и счастью.





Дева

В этот день у Вас с Вашей половинкой могут возникнуть разногласия по финансовым вопросам. Либо вы не сможете решить, на что потратить скопившуюся у вас огромную сумму, либо будете думать, где бы ее достать, либо… Впрочем, вариантов множество, равно как и решений, которые вам так или иначе придется найти.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет не по силу решить некую Вашу проблему. Хорошо, если он честно откажется от ее решения самостоятельно. Если же нет – Вам придется приложить довольно много усилий для того, чтобы уговорить его не браться не за свое дело.



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек окажется невольником Ваших прихотей, ибо Вы будете творить с ним все, что Вашей душеньке угодно и даже немного того, о чем она и не помышляла. Возможно, ему это даже будет нравиться, но может статься и так, что реакция будет прямо-таки противоположной.



Стрелец

В этот день Вам не стоит давать какое бы то ни было название Вашим отношениям с любимым человеком. Да и человека этого официально называть любимым тоже не стоит. В конце концов, главное, чтобы вам было хорошо, легко и радостно – а остальное приложится.



Козерог

Прежде чем сказать или сделать что-то важное, продумайте пути отхода: как Вы сможете с минимальными потерями для своего имиджа, самолюбия Вашего любимого человека и Вашей личной жизни вернуть все на прежние позиции. Сегодня это сделать очень важно — страховка Вам может пригодиться.



Водолей

Сегодня Вам придется ревновать Вашего любимого человека, причем даже не к телевизору или хобби, а ко вполне живому человеку, довольно привлекательному и симпатичному. Поэтому будьте готовы к тому, что Вас будут обуревать чувства сильные, но не особо приятные, светлые и чистые.









Рыбы

В этот день Ваш любимый человек нечаянно покоробит Ваши чувства, скажет нечто такое, что Вам будет довольно-таки неприятно слышать. Звезды рекомендуют сразу сознаться ему в своей неприязни во избежание дальнейшего взаимонепонимания. Все-таки когда в душе кошки скребут, не очень приятно.

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