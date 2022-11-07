Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:48, 07 ноя 2022

Утро будет непростым и напряженным. Это время, когда события часто выходят из-под контроля, так что многим придется понервничать. Даже если вы все тщательно спланировали и продумали каждую мелочь, не удивляйтесь неожиданностям, будьте готовы к тому, что придется искать какие-то новые пути к цели. Творческий подход будет очень кстати.







Середина дня проходит более спокойно и предсказуемо, подходит для дел, которые требуют собранности, сосредоточенности. Если вы что-то поручаете другим, обязательно проконтролируйте это, убедитесь, что все сделано так, как надо. Вечером вероятны разногласия с родственниками. Постарайтесь избежать открытого конфликта.



Овен

Несмотря на сильное влияние негативных тенденций, в первой половине дня вам удастся добиться кое-каких успехов. Это время, когда жизненная энергия и здравый смысл служат вам верой и правдой, помогая преодолевать трудности и избегать ошибок. В самые сложные моменты на помощь приходят друзья.



Телец

Благоприятный день для коммерческой деятельности и заключения сделок. Ваше деловое чутье очень остро, решения, которые вы принимаете, безошибочны. Денежные поступления могут оказаться даже несколько выше ожидаемых. Омрачают день разногласия с союзниками, споры из-за планов на будущее. Относитесь к ним спокойно — со временем все утрясется.



Близнецы

Неплохой день для работы и решения творческих задач. Вам удается справиться со сложными задачами, одержать верх над соперниками. Близнецы становятся особенно честолюбивыми, это помогает представителям знака двигаться к поставленным целям. В отдельные моменты возможно недовольство собой и окружающими, но в целом настроение будет хорошим.



Рак

Если вы работаете в команде, имейте в виду: в этот день ладить с женщинами будет значительно проще, чем с мужчинами. Можно использовать личные отношения для достижения профессиональных целей, даже самые нехитрые интриги оказываются неожиданно эффективным инструментом исполнения желаний. Возможно заключение выгодных сделок, увеличение доходов.



Лев

В этот день ваша способность влиять на окружающих очень велика, и этим можно воспользоваться, чтобы добиться поставленных целей. Терпение и выдержка помогут реализовать те самые смелые планы, с которыми вы были уже почти готовы попрощаться.





Дева

Этот день требует осторожности в финансовых вопросах: вы склонны тратить значительно больше, чем можете себе позволить. Воздержитесь от незапланированных покупок и развлечений, даже если кто-то упрекнет вас в чрезмерной скупости. Стараясь наладить отношения с окружающими, вы не только проявляете гибкость и уступчивость, но и легко поддаетесь на разнообразные провокации, что может привести к проблемам.



Весы

Хорошенько выспитесь или проведите первую половину дня, уделив внимание себе и своим интересам. Выполнение домашних обязанностей, поход по магазинам и общение с возлюбленными в это время могут вывести вас из себя, потому запланируйте их на послеобеденное время.



Скорпион

Жажда новых впечатлений толкает вас на необычные поступки, день получается ярким и запоминающимся. Многие представители знака принимают важные решения, касающиеся развития карьеры, находят новых партнеров и союзников. Жизненный потенциал высок, и даже если работать придется значительно больше обычного, вы не почувствуете усталости.



Стрелец

Этот день может принести кардинальные перемены. Ничему не удивляйтесь – пусть события развиваются своим чередом, все происходящее идет вам на пользу. Поступают интересные деловые предложения, а новые знакомства позволяют расширить сферу деятельности. Вероятен успех в учебе и исследовательской деятельности.



Козерог

День очень сложный. Возникает конфликтная ситуация, не имеющая к вам прямого отношения; вы поддерживаете проигрывающую сторону, и тоже можете понести потери. Защитите свои финансовые интересы, воздержитесь от участия в сомнительных начинаниях, аферах. Рисковать деньгами и имуществом нельзя.



Водолей

День складывается непросто, события его многих представителей знака заставляют нервничать. Но Водолеи не сдаются, даже если что-то идет не так, и добиваются своего, хоть и не сразу. Возможно получение важных известий от друзей и родственников, живущих в других городах. Вероятны незначительные денежные поступления.









Рыбы

В этот день вы как будто притягиваете к себе всевозможные споры, противостояния, неоднозначные ситуации. Даже люди, раньше во всем с вами соглашавшиеся, сегодня то и дело выступают в качестве оппонентов. Вы стараетесь проявлять тактичность и деликатность, но говорите совсем не то, чего от вас ожидают, в связи с чем и возникают сложные ситуации.

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