Любовный гороскоп на сегодня, 8 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:51, 07 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 8 ноября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется доставить Вам маленькое удовольствие. Например, накормить Вас чем-то вкусным с ложечки, сводить в кино или спеть Вам колыбельную на ночь. Не отказывайте ему — пусть развлечется. Возможно, Вы таким образом сумеете заработать шанс получить нечто взамен.







Телец

Даже не пытайтесь переубедить Вашу половинку. Для нее сегодня существует два мнения: ее и неправильное. Поэтому любые контраргументы будут вызывать лишь раздражение и злобу. Зачем Вам это надо? Попробуйте лучше принять для себя ее точку зрения. Пожалуй, это будет проще.



Близнецы

Сегодня на Вас навалится очень много забот. Ваши родные и близкие будут почему-то свято уверены в том, что Вы и Ваш любимый человек обязаны решать все за них и помогать им во всех их начинаниях. Если Вам покажется, что к Вам садятся на шею, срочно сбрасывайте.



Рак

Мысли о семье будут сегодня доминировать для Вас в течение всего дня. Каждую минуту Вашего существования Вас будет беспокоить, как там дома, все ли сыты, все ли в порядке. Вы зря беспокоитесь. Супруг(а), вероятнее всего, сможет в Ваше отсутствие должным образом следить за домом. А Вы сомневались?



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго объяснять Вам, что он хочет Вам сказать, ибо Вы будете понимать его с полуслова, с полувзгляда и с полужеста. Однако не стоит быть чересчур самоуверенным: Вы вполне можете и ошибиться, что приведет к досадным последствиям.





Дева

А ведь все, оказывается, было не так трудно, как Вы предполагали! Да, можете вздохнуть с облегчением: полоса испытаний позади, и теперь Вы и Ваш любимый человек можете немного отдохнуть. Если, конечно, вас эта самая полоса не развела по разным углам жизни. А если и так — что ни делается, все к лучшему.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет некогда отвлекаться на задушевные разговоры с Вами. Поэтому постарайтесь как-то запомнить все те темы, которые Вы хотели бы обсудить, и обсудите их потом, в более благоприятной обстановке и в более подходящее время.



Скорпион

В этот день Вам захочется каким-то образом побаловать себя. А еще больше – чтобы Вас побаловал Ваш любимый человек. Намекните ему об этом, а потом предоставьте возможность выполнить Ваше желание. И если он Вас поймет – что ж, Вам действительно очень повезло с ним.



Стрелец

Вас будет прямо-таки распирать от счастья. Настолько, что если Вы страдаете излишней мнительностью, Вы можете принять это за газы. Однако над Вашим безоблачным настроением нынче могут подшутить — не позволяйте чьим-то подколам его испортить.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек будет очень Вас ревновать к Вашему прошлому, будущему и настоящему. Постарайтесь доказать ему всю необоснованность его страхов, потому что иначе Вам придется несладко от его подозрений, претензий и вечных вопросов. Спокойствие дороже.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек проявит себя как очень разумное, мыслящее и понимающее Вас с первого слова и взгляда существо. Наличием такого в Вашей жизни можно только гордиться. А еще оберегать его ото всяких вредных воздействий извне, чтобы в Вашем обществе ему тоже было надежно и уютно.









Рыбы

Сегодня не стоит обращать много внимания на внешний вид Вашего любимого человека, даже если он не соответствует Вашим понятиям о том, как должен он должен выглядеть в идеале. В конце концов, своим характером он идеальному образу отвечает практически полностью, а внешность переменчива.

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