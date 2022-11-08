Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:25, 08 ноя 2022

Этот день не обещает больших свершений и важных побед. Хорош он тем, что позволяет двигаться к цели спокойно, не ожидая подвоха, предательства со стороны союзников или подножки судьбы. К минусам же относится невозможность действовать хоть сколько-нибудь необычно: необходима верность традициям и правилам, поэтому консерваторы чувствуют себя увереннее, чем любители экспериментов и нововведений.







Возможны перемены как в профессиональной, так и в личной сфере. Те и другие объединяет то, что они не являются совершенно неожиданными, но все же носят не совсем тот характер, на какой можно было рассчитывать.



Овен

Не ленитесь. Успехов в этот день можно достичь лишь одним путем — старательно и усердно работая, в том числе сверхурочно. Требования, которые предъявляет к вам руководство, неоправданно высоки, но с ними ничего нельзя поделать — можно только соответствовать. На деловых переговорах вас сегодня встречают исключительно по одежке, так что постарайтесь выглядеть безупречно.



Телец

Этот день откроет перед представителями знака новые перспективы. Высока вероятность карьерного роста, возможно неожиданное получение помощи от человека, который раньше вас не поддерживал. Полезны контакты с иностранцами, кроме того, день подходит для изучения иностранных языков. Можно делать крупные покупки.



Близнецы

Этот день обещает легкие победы. Энтузиазм, с которым вы беретесь за новые дела, является одной из главных причин успеха. Возможно неожиданное получение поддержки от человека, которого вы не считали своим союзником. Не исключено начало работы над очень перспективным проектом.



Рак

Подходящий день для важных дел. Чем сложнее они будут, тем лучше – вам нравится находить ответы на замысловатые вопросы, решать нешуточные проблемы. Порой приходится прибегать к помощи, но вас это не смущает, да и желающих прийти на выручку вокруг предостаточно. Возможны приступы раздражительности, но они будут кратковременными и не испортят ваших отношений с окружающими.



Лев

В этот день не стоит принимать важные решения самостоятельно и торопиться с их воплощением в жизнь: вы склонны идти на поводу у эмоций, а это – верный путь к ошибкам. Лучше прислушаться к хорошим советам, проанализировать опыт других людей, довериться интуиции проверенных союзников.





Дева

Это прекрасный день для общения и публичных выступлений. Вы так обаятельны и милы, что легко привлечете на свою сторону любого, даже если будете говорить совершенные глупости (впрочем, этим Девы обычно не злоупотребляют). Наступил благоприятный момент для того, чтобы обсудить с начальством перспективы вашего карьерного роста и повышение зарплаты, можно пойти на хитрость, чтобы получить желаемое.



Весы

На легкие успехи рассчитывать не приходится, но, потрудившись на славу, вы получите то, к чему стремились, и даже нечто большее. Есть шанс произвести хорошее впечатление на людей, которые могут помочь вам сделать карьеру и значительно увеличить доходы.



Скорпион

Благоприятный день для разнообразных экспериментов, творческих поисков, а также смены обстановки. Вам нравится все, что выходит за пределы обыденности, и порой, увлекшись свежей идеей, вы забываете об осторожности. Но вам везет, и с серьезными неприятностями вы не сталкивались. Очень хорошо складываются отношения в трудовом коллективе, вероятен прогресс в деловых переговорах.



Стрелец

Все получается именно так, как надо, для решения профессиональных задач не приходится прикладывать серьезных усилий. Кстати оказываются полученные ранее знания и навыки, никто не усомнится в вашем профессионализме. Люди, которых вы сегодня поддерживаете, будут вам за это благодарны и не станут этого скрывать.



Козерог

Не все известия, полученные в этот день, вас порадуют, но в целом он сложится удачно. Возможно начало плодотворного и выгодного сотрудничества, есть шанс найти новых партнеров или сменить работу на более высокооплачиваемую. Даже к самым простым делам вы подходите творчески, поэтому и результаты превосходят все ожидания.



Водолей

Подходящий день для того, чтобы обдумать какой-то важный вопрос или решить давно возникшую проблему. Появляются новые интересные идеи, благодаря одной из которых вы сможете неплохо заработать. День подходит для начала учебы, причем речь может идти как о каких-то краткосрочных курсах повышения квалификации, так и о приобретении новой специальности.









Рыбы

Несмотря на мелкие трудности и недоразумения, вы отлично справляетесь с делами. Решения, которые принимают в этот день Рыбы, мудры и своевременны. Представители знака руководствуются исключительно здравым смыслом, сбить их с пути невозможно. Возрастает интерес к общественной и политической жизни, вы больше времени занимаетесь чужими делами, чем собственными. Подходящий день для начала работы в новой должности, подразумевающей руководство другими людьми.

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