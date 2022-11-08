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Любовный гороскоп на сегодня, 9 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 9 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:28, 08 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 9 ноября 2022 года, по знакам зодиака

Овен
Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет доказать всему миру в целом и себе в частности, что он достоин такого счастья, как Ваша любовь, которое нежданно-негаданно свалилось ему на голову или неожиданно вдруг осозналось. Может, поможете ему в этом?



Телец
Признайтесь себе: Вы давно хотели что-то изменить в ваших отношениях. Возможно, даже человека, с которым Вы эти отношения строите. Сегодня очень подходящий день для того, чтобы осознать, что именно Вас не устраивает и почему. Возможно, радикальные изменения и не нужны.

Близнецы
Не стоит сегодня распыляться на много дел одновременно: за всеми зайцами все равно не успеете, а вот не поймать ни одного у Вас может получиться вполне виртуозно. Поэтому если уж Вы решили весь день целиком и полностью посвятить Вашему любимому человеку, то следуйте этому плану до конца. Кстати, Ваш жест оценят по достоинству.

Рак
Будьте сегодня честны в первую очередь с собой. Тогда и по отношению к Вашему любимому человеку Вы будете совершенно искренни, Вам не за что будет перед ним стыдиться. В этот день для Вас очень важно не чувствовать себя ни перед кем виноватым и оставаться счастливым обладателем кристально чистой совести.

Лев
Сегодня Вы с удивлением для себя обнаружите, что многие полезные вещи в общении с Вашим любимым человеком Вы делаете на автомате. То есть совершенно о них не задумываясь. Это значительно снижает риск обидеть Вашу половинку и сделать что-то не так. Вы становитесь профессионалом, можете этим гордиться!


Дева
Сегодня Вас ждет приятное известие от Вашего любимого человека. Настолько приятное, что Вам захочется обнять его крепко-крепко и никуда не отпускать, желательно никогда. Только не задушите невзначай хорошего человека — он Вам еще пригодится. Хотя бы как гонец.

Весы
У Весов сегодня в семейных делах будет взаимопонимание и порядок. Однако сегодня Вы, вероятно, можете подумать, что достойны гораздо большего, чем имеете. Звезды, тем не менее, не советуют слишком сильно доверяться обманчивому воображению. Оно может Вас завести чересчур далеко, и Вы уже не захотите возвращаться на грешную землю.

Скорпион
В этот день Вам предстоит узнать, к кому еще неравнодушен Ваш любимый человек. Велика вероятность того, что Вашими основными соперниками окажутся работа, мама или любимая собака, однако все может оказаться и куда серьезнее. Продумайте линию своего поведения в самом неприятном случае. А вдруг пригодится?

Стрелец
Полюбуйтесь на текучую воду, подумайте о прекрасном. Когда лицо Ваше, наконец, обретет выражение легкой грусти, а душа — состояние общей умиротворенности, можете идти общаться с представителями противоположного пола. Они оценят.

Козерог
Каким бы большим ни был город, в котором Вы живете, это все равно не исключает возможности случайной нежелательной встречи, особенно в этот день. Поэтому если у Вас больше, чем один любимый человек на данный момент, лучше в его обществе на улицу не выходить во избежание встречи со вторым.

Водолей
Назовите Вашу половинку как-то по-особенному. Если она всегда была солнышком, то сегодня вполне может быть котенком или зайчиком. Новое имя позволит открыть в ней новые, необычные черты характера.



Рыбы
Сегодня Вам не стоит быть собакой на сене. Думайте не только о своем благополучии, но и о благополучии Вашего любимого человека. Ему будет приятно, что о нем заботятся и, может быть, даже вопреки своему счастью.

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Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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