Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:56, 09 ноя 2022

Этот день не слишком благоприятен с точки зрения деловых отношений и начала работы над новыми проектами. Начиная любую совместную деятельность, люди склонны руководствоваться не столько разумными аргументами, сколько привычкой доверять только давним союзниками, а потому отказываются от перспективного сотрудничества, откладывают заключение многообещающих соглашений.







Совершенно иная ситуация наблюдается в личной сфере. Здесь, напротив, доминирует стремление к новым знакомствам, желание расширить круг общения. В связи с этим многие старые связи могут быть разорваны по совершенно не уважительной причине.



Овен

День приносит массу негативных эмоций, которые вам будет трудно удержать под контролем. Велика вероятность ссор, в том числе с самыми близкими людьми. Старайтесь вести себя корректно, не поддаваться на провокации. С людьми младшего возраста оказывается значительно легче поладить, чем со старшими.



Телец

Много времени займет решение бытовых вопросов; домашние проблемы оказываются серьезнее, чем вы могли предположить. Помните, что традиционные способы преодоления трудностей сегодня менее эффективны, чем оригинальные. В сложной ситуации прислушайтесь к совету женщины. Вероятно получение помощи, в том числе и материальной, от старших родственников.



Близнецы

Благоприятный день для начала новых дел: вы беретесь за них с удовольствием, трудности вас не пугают. К тому же быстро находятся единомышленники, на которых можно положиться. Плодотворно проходят деловые встречи, есть шанс заключить выгодные сделки. Близнецы, которые находятся в поиске работы, получат интересные предложения.



Рак

Благоприятный день для поездок, переездов, смены обстановки. Очень важно двигаться, не останавливаться на достигнутом, проявлять решимость. Сегодня именно вам предстоит вдохновлять других на подвиги, подбадривать отчаявшихся, протягивать руку помощи тем, кто попал в сложную ситуацию.



Лев

Это необычный день, который наверняка надолго запомнится многим Львам. Перед представителями знака открываются настолько заманчивые перспективы, что критически оценить ситуацию и собственные силы просто невозможно. Вы беретесь за очень сложные задачи, оказываетесь в центре невероятных событий. Не исключен успех в научной деятельности.





Дева

Сегодняшние обстоятельства дадут шанс продемонстрировать свои коммуникативные и литературные способности. Хорошо заниматься разбором писем и бумаг, работать с текстом, читать что-либо, способствующее саморазвитию. Скорость принятия решений увеличивается, что поспособствует работе в этих направлениях.



Весы

Благоприятный день для заботы об окружающих, решения чужих проблем. Вы ведете себя тактично и деликатно, едва ли ваши поступки и высказывания кого-то обидят. Появится шанс испытать свои силы на каком-то совершенно новом поприще, и вы будете этому рады.



Скорпион

Вы охотно беретесь за любые дела, которые могут принести прибыль – в том числе рискованные. Последствия такого поведения предсказать трудно; слишком многое зависит от людей, которые вас окружают, а также от того, как вы выбираете союзников. Однако общую рекомендацию дать можно: не ввязывайтесь ни в какие авантюры, связанные с недвижимостью, и не рассчитывайте на то, что удастся сохранить в тайне от всех какие-то нарушения закона, даже самые незначительные.



Стрелец

Ваши спокойствие и хладнокровие позволяют не только благополучно справляться с трудностями, но и помогать тем, кто не может найти выход из запутанной ситуации. Можно заниматься делами, требующими аккуратности и сосредоточенности, а вот для творческих занятий день не слишком подходит.



Козерог

Трудности, которые могут возникнуть сегодня, не должны пугать вас – все преодолимо, нужно лишь немного фантазии да готовность сойти с проторенного пути. Пригодятся знания и навыки, полученные в начале недели; новые знакомые будут приятно удивлены вашей эрудицией и широким кругозором.



Водолей

Чем меньше вы рискуете, тем лучше. Это день, когда лучше идти проторенными тропами, чем искать собственные пути к цели. В случае любых затруднений обращайтесь за помощью к старшим друзьям или родственникам: они готовы многое для вас сделать.









Рыбы

Вас ждет непростой день. Напомнят о себе какие-то старые проблемы, придется возвращаться к неприятным вопросам, которые вы считали решенными. Возможны споры с близкими людьми. Отстоять свою точку зрения нелегко, но еще сложнее сохранить спокойствие, не перейти от конструктивного обсуждения вопроса к обмену упреками и претензиями.

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