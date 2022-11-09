Любовный гороскоп на сегодня, 10 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:00, 09 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 10 ноября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам будет очень везти в азартных играх. Этим можно воспользоваться. Пригласите Вашего любимого человека в парк аттракционов и выиграйте ему много-много мягких игрушек, машинок или шариков. Впрочем, можно не мелочиться и попробовать сыграть на деньги. Только помните, что риск проиграть есть всегда, даже в такие удачные дни.







Телец

Сегодня Ваш друг может довольно-таки серьезно обидеться на Вас за то, что Вы обращаете на него гораздо меньше внимания, чем на Вашего любимого человека. Да, друзьям тоже свойственно ревновать, как это ни парадоксально. Постарайтесь отреагировать оперативно и адекватно.



Близнецы

Близнецам предпочтительно в этот день остаться со своим любимым человеком наедине и поговорить по душам. Это вовсе не значит, что у вас накопились какие-либо проблемы, которые необходимо решать в срочном порядке. Даже если вы развернуто ответите друг другу на вопрос «как дела?», день будет прожит не зря.



Рак

Сегодня Вам будет непросто решиться на какой-то ответственный поступок, который вполне может изменить Вашу личную жизнь в лучшую сторону, потому что Вы будете бояться того, что изменения произойдут все же в худшую. Впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанского.



Лев

Сегодня не стоит слишком надеяться на догадливость Вашего любимого человека: скорее всего, надежды окажутся неоправданными и повлекут за собой череду очень горьких разочарований. Просто живите, дышите полной грудью и радуйтесь тому, что у Вас уже есть, не требуя и не ожидая большего.





Дева

Замечательный день для совместных поездок и путешествий. Причем желательно, чтобы эти путешествия были не за хлебом в магазин напротив, а куда-нибудь за город, на природу. Устройте себе небольшое приключение: автомобильное, велосипедное или поездное.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно грустно отпускать Вас от себя на большое расстояние, благо обстановка позволяет провести вместе довольно долгий период времени. Впрочем, Вы тоже имеете право на личную жизнь, поэтому планы придется все же долго согласовывать.



Скорпион

Скорпионы, вероятно, планируют сегодня вечером выход с семьей в гости или на какое-либо важное и интересное мероприятие. Однако мечтам не суждено будет сбыться. Неожиданные события могут спутать Вам все карты. Это может быть незапланированный приезд родственников или же отсутствие у Вашего партнера выходного смокинга.



Стрелец

Проведите совместный вечер за рисованием, даже если рисовать не умеете. Просто возьмите много-много красок и фломастеров, огромный лист бумаги – и нарисуйте свою любовь. Чем ярче, необычнее, интереснее она получится – тем лучше. Не забудьте потом купить рамочку для совместного шедевра.



Козерог

Хорошенько запомните все, что с Вами произойдет сегодня. Однажды придет тот день, когда Вы начнете учить своего ребенка или внука жизни и затронете тему любовных отношений. Тогда-то Вам и пригодятся те знания и тот опыт, который Вы извлечете из самого, казалось бы, обыкновенного дня.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек сообщит Вам весьма неожиданную новость. Остается лишь надеяться на то, что она никак не будет угрожать вашему благополучному совместному существованию. Будьте готовы принять ее адекватно: либо мужественно, либо максимально радостно, в зависимости от ее содержания.









Рыбы

Постарайтесь сегодня развеселить Вашего любимого человека. Никакие уговоры и разговоры не подействуют на него лучше, чем пять минут непрерывного здорового смеха. И чем больше, тем лучше, как утверждают звезды. Более того, искренний смех заразителен и значительно продлевает жизнь.

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