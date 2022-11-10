Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:36, 10 ноя 2022

День складывается достаточно удачно. Однако необходимо учитывать одну вещь: для того чтобы добиться успеха, нужно действовать быстро, принимать решения на ходу. Поэтому люди, привыкшие обдумывать каждый шаг, могут чувствовать себя не слишком комфортно. Будет несколько проще, если заранее составить план действий и список дел, с которыми нужно справиться.







Хорошо проходят важные разговоры. Даже людям, прежде не находившим общего языка, удается прийти к согласию, объединить усилия для решительных действий.



Овен

Подходящий день для реализации бизнес-планов и идей, касающихся вашей профессиональной деятельности. Можно искать новых союзников, использовать нестандартные методы решения текущих задач. Новые идеи быстро получают признание, что позволяет многим Овнам упрочить свои позиции, заручиться поддержкой влиятельных людей. Хороший день для начала изучения иностранного языка.



Телец

Нежелательно обсуждать важные деловые вопросы, даже встречаясь с коллегами в неформальной обстановке, лучше не касаться рабочих тем и профессиональных задач. Многим Тельцам пригодится умение вовремя прикусить язычок, удержаться от замечаний, какими бы меткими и забавными они ни казались.



Близнецы

Трудности возможны, но непреодолимыми они не будут. Не исключены профессиональные неудачи, случайный промах может иметь далеко идущие последствия. Но вы не сдаетесь, продолжаете двигаться в избранном направлении – это совершенно верная тактика. Можно назначать встречи; вам стоит придерживаться официального тона, избегать фамильярностей.



Рак

На месте вам не сидится. Хочется необычных событий, выдающихся достижений, головокружительных приключений. Что ж, вы их наверняка найдете, но на поиски следует отправляться после того, как будут закончены все текущие дела. В противном случае впечатление будет испорчено: в самый интересный момент нерешенные проблемы напомнят о себе, испортив вам настроение. Неплохой день для начала строительства или покупки недвижимости; если ничего подобного в ваших планах нет, можно переставить мебель — это станет началом перемен к лучшему.



Лев

Прекрасный день для общения, отдыха, светских развлечений. Вам нравится быть в центре внимания, и вы привлекаете немало восхищенных взглядов. Всюду, где вы появляетесь, находятся желающие пообщаться с вами, пофлиртовать. Возможно начало романтических отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни.





Дева

День, позволяющий реализовать многие давние замыслы. Вам необходима свобода действий, и вы ее получаете, но это не значит, что в трудный момент никто не придет вам на помощь. Ярко проявляются лидерские качества, представители знака без труда увлекут своими идеями и старых, и новых знакомых. С решением организационных вопросов Девы справляются безупречно.



Весы

Не стоит планировать что-то серьезное. Откажитесь от важных встреч, переговоров и подписания контрактов. Свои обычные обязанности выполняйте особенно внимательно, в противном случае есть вероятность совершения досадных ошибок.



Скорпион

День не слишком сложный, но уж очень напряженный и утомительный. Приходится заниматься сотней дел одновременно, и ни на одном из них не удается сосредоточиться. Результаты ваших трудов неплохи, но вы-то ожидали большего, а потому наверняка будете разочарованы и недовольны собой.



Стрелец

Очень высок творческий потенциал, но возникают проблемы с реальной оценкой собственных способностей. Сильно стремление к успеху, многим представителям знака кажется, что цель оправдывает средства, поэтому далеко не все Стрельцы поступают правильно и благородно. Некоторые совершат нечто, о чем позже будут долго жалеть.



Козерог

День пройдет спокойно, вы сможете защитить себя и близких от напрасных волнений. Профессиональные проблемы будут разрешены легко, ваши деловые качества получат достойную оценку. Возможно повышение по службе, не исключено и получение предложений, подразумевающих значительное увеличение доходов. Однако возрастает и лежащая на вас ответственность, поэтому сейчас не время проявлять легкомыслие, позволять себе опасные шутки.



Водолей

Этот день очень благоприятен. Что бы вы ни делали и ни думали – все к лучшему. Возможно получение чрезвычайно заманчивых предложений. Тут положитесь на интуицию. Если она подсказывает, что их следует принять – не раздумывайте слишком долго.









Рыбы

Не относитесь к событиям этого дня слишком серьезно, ведь они – лишь зыбь на воде; никаких серьезных перемен этот день не принесет. Могут ссориться друг с другом люди, которые важны для вас, вы постараетесь помирить их, но едва ли добьетесь успеха. Рыбы-родители должны быть особенно внимательны к детям: если возникнут проблемы в отношениях, решить их быстро едва ли удастся.

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