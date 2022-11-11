Любовный гороскоп на сегодня, 12 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

20:52, 11 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 12 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вас будут раздражать многие мелочи, связанные с поведением Вашего любимого человека как в обществе, так и с Вами наедине. Постарайтесь быть терпимее к проявлениям его характера, а потом понять для себя, что именно Вас настолько вывело из себя. Так и ему объяснить будет проще.







Телец

Даже если у Вас есть любимый человек, это вовсе не значит, что Вы не имеете права даже смотреть на противоположный пол. Не рано ли Вы надеваете на себя паранджу? Вам никто и никогда не сможет запретить пообщаться со второй половинкой Вашего друга, например. Разговор и взгляд — это ещё вовсе не измена!



Близнецы

Сегодня лучшие решения придут в Вашу голову спонтанно и неожиданно. Вашему любимому человеку останется лишь удивляться, насколько точны были Ваши действия и как правильно Вы все угадали. Считайте, что в этот день Вам повезло с интуицией. А Вашей половинке — с Вами.



Рак

Сегодня Вы с Вашим любимым человеком найдете еще одного общего знакомого, с которым вы познакомились совершенно независимо друг от друга. Это не только утвердит вас в мысли о том, что мир тесен, но и докажет, что познакомиться вы могли совершенно разными способами.



Лев

Сегодня не следует требовать от Вашего любимого человека чрезмерной открытости и откровенности. Он будет немного «себе на уме», что Вас, конечно, может насторожить, но совершенно напрасно. Вас он любить меньше не станет, что бы Вы себе ни вообразили.





Дева

В этот день Вашему любимому человеку нелегко будет найти с Вами общий язык. Вроде будете говорить понятными друг другу словами, вот только стыковаться они будут как-то непонятно, и комбинации окажутся недоступными для понимания. Придется с этим что-то делать. Может быть, перейти на язык жестов?



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется долго с Вами общаться на какие бы то ни было темы. Обо всем по чуть-чуть – не более того. Поэтому постарайтесь как можно меньше углубляться в дебри той или иной дискуссии – не утомите Вашу половинку. Последствия могут оказаться печальными.



Скорпион

Сегодня Вам как никогда будет удаваться уличение во лжи и выведение на чистую воду. Так что если от Вас кто-то что-то скрывал, будьте уверены: именно сегодня тайное станет явным. Полученные сведения могут Вас удивить, однако не спешите принимать меры, взвесьте тщательно все «за» и «против».



Стрелец

Сегодня отношения с любимым человеком могут неожиданно измениться в самом непредсказуемом направлении. Непонятно, в лучшую или худшую сторону – это осознается со временем. Однако, так или иначе, приготовьтесь к тому, что ничего уже не будет так, как раньше.



Козерог

Невинный флирт с привлекательным представителем противоположного пола вполне может окончиться серьезным предложением супового набора, то есть руки и сердца. Так что заранее приготовьте фразу и выражение лица, при помощи которых Вы будете принимать или отвергать столь заманчивое предложение.



Водолей

Сегодня Вы поймёте, что все те проблемы, которые казались Вам такими большими, важными и значимыми, на самом деле не стоят выеденного яйца и решаются за пять минут при помощи Вашего любимого человека или за десять – в гордом одиночестве. Может быть, лучше эти нервы потратить на что-нибудь другое?..









Рыбы

Будьте сегодня особенно осторожны с техникой! Любви и взаимопонимания в ваших отношениях не будет. Лучше не берите в руки ничего сложнее веника — его хоть выкинуть в случае чего будет не слишком жалко. Да и самому об него пораниться затруднительно.

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