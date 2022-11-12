Любовный гороскоп на сегодня, 13 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:19, 12 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 13 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам стоит отдохнуть от общества Вашего любимого человека и ненадолго посвятить себя чему-то менее романтичному, но несколько более полезному. Например, учебе или чтению книги, до которой так давно не могли добраться. Да и Вашему любимому человеку свободное время не помешает.







Телец

Сегодня Вам не стоит отвлекаться на внешние раздражители, какими бы интересными и заманчивыми они ни были. В конце концов, Ваша личная жизнь превыше всего, особенно в этот день, поэтому остальное пусть немного подождет. Сделайте так, как Вам действительно хочется, хотя бы раз в жизни.



Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Вам по дороге на свидание с Вашим любимым человеком заглянуть в книжный магазин и выбрать ему какую-нибудь трогательно-смешную открытку. Она поможет Вам скрасить первые неловкие минуты общения и поднять ему настроение.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек поднимет довольно неожиданный для Вас вопрос, на который Вы не будете в состоянии ответить сразу и не раздумывая. Попросите у него хотя бы минуту на размышление и попытайтесь эту минуту использовать как можно более плодотворно. От Вашего решения будет зависеть многое.



Лев

Сегодня Вас может посетить ностальгия. Вы вспомните Ваши отношения с Вашим некогда любимым человеком и очень захотите, чтобы все вернулось, даже если сейчас в Вашей личной жизни все хорошо. Включите грустную музыку, повспоминайте, а потом выкиньте это из головы. Жить все же стоит днем настоящим, время от времени заглядывая в будущее.





Дева

Девам всех полов и возрастов в этот день благоприятствует то светило, что отвечает за семейную копилку. Вашими усилиями она пополнится весело шуршащими бумажками, радующими глаз и ласкающими осязание. Но не стоит пытаться заначить заработанное — это мероприятие успеха не принесет и чревато разочарованиями.



Весы

В этот день Вашему любимому человеку захочется Вас чем-то очень сильно обрадовать, однако задача окажется не такой уж и простой, ибо Вы в этом смысле уже личность довольно-таки им избалованная. Так или иначе, искренне обрадоваться сделанному попытайтесь: для Вас старались всё-таки.



Скорпион

Сегодня у Вас могут возникнуть некоторые проблемы с представителями старшего поколения: с Вашими родителями, родителями Вашего любимого человека или другими их ровесниками. Постарайтесь выйти максимально сухими из воды, потому что от исхода ситуации будет зависеть очень и очень многое.



Стрелец

Сегодня Вы как никогда будете излучать оптимизм! Поэтому Ваша половинка вполне может подзарядиться от Вас жизненной энергией, как от полноценной батарейки. А ей это, скорее всего, понадобится: смена погоды почему-то повлияет на ее настроение. Как хорошо, что на Ваше — нет!



Козерог

Козероги женского пола, радуйтесь! Звезды предсказывают, что в этот радостный день Вам сделают желанный подарок, о котором Вы мечтаете уже давно. Супруг сумел, наконец, разгадать Ваши мысли правильно и порадовать Вас. Наш совет — отблагодарите его хорошенько, желательно вечером или ближе к ночи…



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку захочется поразить Ваше воображение, и он приложит к этому максимум усилий. И хотя Вы свято уверены в том, что воображение Ваше на редкость устойчиво, и поражение ему не грозит, не исключено, что Ваша половинка и вправду расстарается.









Рыбы

В этот день в решении Ваших проблем с Вашим любимым человеком Вам помогут нетривиальные и даже парадоксальные решения. Чем неожиданней будет то, что Вы придумаете, тем с большей вероятностью оно сработает. Не бойтесь фантазировать и рисковать! Хуже точно не будет!

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