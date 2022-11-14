Любовный гороскоп на сегодня, 15 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:25, 14 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 15 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня до Вас дойдет, что многое из того, что Вы предпринимаете в личной жизни, Вы делаете напрасно. Тому, кто Вам небезразличен, Ваши усилия не приносят никакой пользы, да и удовольствия от них тоже немного. Из чего следует логичный вывод, что Вам следует тратить свою энергию на что-то более обдуманное.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет вовсе не просто понять, почему его ожидания касательно Вас не сбываются с завидным постоянством. Как будто Вы специально делаете все ровно наоборот. Постарайтесь объяснить ему, что его вины в этом нет: просто обстоятельства так складываются.



Близнецы

Сегодня Ваш бывший любимый человек одобрит или не одобрит своего заместителя на его роль. Вполне возможно, что Вам не очень интересно его мнение, однако выслушать его все же придется, каким бы необъективным с Вашей точки зрения оно ни было. Следовать данным Вам советам вовсе не обязательно.



Рак

Увы, сегодняшний день не готовит Вам сюрпризов или перемен. Все останется, как прежде, хорошо ли, плохо ли это для Вас. Поэтому о модернизации Ваших отношений с любимым человеком остается только мечтать с собой наедине.



Лев

Сегодня в процессе знакомства с потрясающим представителем противоположного пола Вы умудритесь допустить все возможные и невозможные ошибки, не по разу описанные в специализированной литературе. И в этом будет Ваше особое очарование, ибо в них будет Ваша оригинальность.





Дева

Сегодня Вам стоит позволить Вашему любимому человеку в чем-то Вам помочь, даже если его помощь Вам вовсе не нужна. Ему очень важно будет почувствовать, что он Вам действительно нужен как человек, и Вам очень ценно его присутствие рядом с Вами. В противном случае, Вам придется лечить его от плохого настроения.



Весы

В этот день у Вашей половинки будет для Вас важная новость. Она будет касаться непосредственно ваших отношений. Скорее всего, она будет приятной, хотя звезды, разумеется, Вам советуют на всякий случай приготовиться к неприятностям. Тогда от лучшего можно будет получить куда больше удовольствия.



Скорпион

Сегодня все, кто будет присутствовать при каком бы то ни было Вашем диалоге с Вашим любимым человеком, будут искренне верить в то, что вы ссоритесь и ругаетесь. На самом же деле это просто у вас стиль общения нынче такой — легкое ехидное покусывание. Главное, не укусите всерьез.



Стрелец

Самое страшное, что Вы можете сегодня сделать — это ничего не делать. Что угодно, только не бездействие. Иначе Вас одолеют разнообразные мысли о Вашем любимом человеке и взаимоотношениях с ним, причем не самого приятного характера. К конструктивному выводу все равно не придете, а расстроиться серьезно можете. Вам же это не нужно…



Козерог

Сегодня неожиданно окажется, что Вас любит не один человек, а два, три, а то и больше. И все хотят быть единственными и неповторимыми в Вашей жизни! Кого из них выбрать? Или же остаться в гордом одиночестве? Решать Вам. Решение окажется не из лёгких, зато процесс его принятия будет весёлым.



Водолей

Вставайте, Граф! Вас ждут великие дела! Воистину этот день будет для Вас судьбоносным, решающим и определяющим во многих сферах жизни, в том числе и в любовной. Другое дело, что мимо неожиданного, но такого полезного поворота Вы нечаянно можете проскочить. Лучше этого не делать — потом жалеть будете. Да и Ваш любимый человек (возможно, несостоявшийся) тоже.









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек не будет ожидать такого количества внимания с Вашей стороны, поэтому будет смущён и удивлён. Впрочем, это позитивные ощущения, которые стоит удерживать и всячески поощрять, поэтому звёзды рекомендуют повторить сегодняшние действия еще не раз и не два.

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