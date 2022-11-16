Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:27, 16 ноя 2022

Запаситесь терпением. Сегодня особенно важно не торопить события, делать все вовремя. Прежде чем взяться за какое-то сложное и ответственное дело, убедитесь, что наступил подходящий момент и вас ничто не будет отвлекать. Будет возможность сделать какие-то удачные покупки или вложить деньги в проект, который вскоре принесет прибыль. Но и тут важно не действовать под влиянием эмоций, а принять взвешенное решение.







Возможны проблемы в отношениях с окружающими. Сегодня многие склонны с головой погружаться в собственные переживания, забывая о том, что происходит вокруг. Разногласия с близкими кажутся серьезными, но вскоре они останутся в прошлом и будут совершенно забыты.



Овен

Меньше риска, меньше спешки – в этот день добиться успехов и избежать ошибок смогут только Овны, которые будут двигаться к цели очень-очень медленно. Не бойтесь опоздать, потерять время: то, к чему вы сейчас стремитесь, никуда от вас не денется. Подходящий день для изучения точных наук.



Телец

В этот день вы неожиданно получите поддержку влиятельных людей, благодаря которой многого добьетесь. Вы можете укрепить свои позиции, а также преодолеть внутренние преграды, которые мешали движению вперед. Решительность и энергичность помогают справиться со многими проблемами. Приветствуется проявление инициативы в личной жизни.



Близнецы

Проблем в этот день возникнет немало. Конечно, вы со всем справитесь, но потрудиться придется на славу. Не бойтесь трудностей, даже тех, которые придется преодолевать без всякой помощи. Если вы сохраните оптимизм, то уже к вечеру влияние негативных тенденций пойдет на спад.



Рак

Этот день вы встречаете в хорошем настроении. Ощущение эмоционального подъема способствует успехам: вы чувствуете, что вам все по силам, и с неподдельным энтузиазмом беретесь за дела. Однако помните, что в этот день рекомендуется заниматься чем-то хорошо знакомым и неутомительным. Нежелательно решать слишком сложные задачи (даже если очень хочется поломать голову). Довольствуйтесь малым: сегодня это позволит вам избежать пустых переживаний и напрасных забот.



Лев

День очень приятный: кажется, что все получается легко, вас ждут приятные сюрпризы, неожиданные удачи. Проблемы, беспокоившие вас в последнее время, решатся неожиданно быстро. Это не самый многообещающий день с деловой точки зрения, но строить долгосрочные планы можно.





Дева

Спокойный и приятный день, который едва ли будет связан с какими-то значительными событиями. Можно заниматься ранее начатыми делами, у вас будет возможность довести из до конца. Против новых проектов звезды тоже ничего не имеют, но лишь в том случае, если вы не будете приступать к их реализации в одиночестве.



Весы

Что-то пойдет не так уже в первой половине дня, и ваше настроение испортится, если вы вовремя не примите меры. Избегайте споров, даже если ради этого придется ограничиться общением с теми, с кем вы легко находите общий язык. Нежелательно обсуждать важные темы, решать финансовые вопросы.



Скорпион

Не самый благоприятный день для делового сотрудничества и совместной работы над сложными проектами. Вообще, все, что для вас более или менее важно, лучше делать самостоятельно и в одиночку: в этом случае и сосредоточиться будет проще, и тратить время на объяснения не придется. Нежелательны незапланированные покупки, вообще, расходы рекомендуется сократить.



Стрелец

Вы предпочитаете не замечать трудностей, не теряетесь, если возникают проблемы, идете к цели, преодолевая препятствия. Есть шанс добиться больших успехов в работе, возможно повышение по службе или получение деловых предложений, приняв которые, вы сможете в полной мере реализовать свой потенциал. Полезным оказывается ваше обаяние: к нему не остаются равнодушными ни коллеги, ни партнеры, вы получаете поддержку влиятельных людей. Можно заключать сделки, делать крупные покупки.



Козерог

С вами непросто поладить: ваши высказывания чаще обычного оказываются обидными, а шутки – на удивление язвительными. Но к серьезным ссорам это едва ли приведет: окружающие (в том числе люди, которые плохо вас знают) проявляют снисходительность и терпение, к тому же признают, что в ваших замечаниях есть здравое зерно.



Водолей

В этот день вы без труда разберетесь в любой запутанной ситуации, сможете обнаружить и устранить корни тех проблем, которые в последнее время осложняли вам жизнь. Возможны приятные неожиданности, подарки и сюрпризы. Хорошо складываются небольшие поездки, в том числе незапланированные; высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений.









Рыбы

Вы не ждете от этого дня ничего хорошего, а зря: складывается он удачно. Вас ожидает приятная встреча с человеком, к которому вы испытываете искреннюю привязанность. Мелкие разногласия не приводят к ссорам, а лишь дают вам еще один повод отточить свое остроумие. Хороший день для кокетства, ни к чему не обязывающего флирта. Однако не стоит слишком серьезно относиться к романтическим отношениям, которые начинаются в этот день.

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