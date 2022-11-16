Любовный гороскоп на сегодня, 17 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:30, 16 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 17 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет Вам в чем-то признаться. Однако он все же сделает это вопреки всем своим страхам, переживаниям и нежеланиям. Постарайтесь оценить этот жест с его стороны, поскольку поступок будет действительно решительным и незаурядным.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку захочется предстать перед Вами во всей красе, в полный рост и произвести максимально благоприятное впечатление. Даже если оно и сейчас благоприятнее некуда. Постарайтесь отнестись к этому как к ребячеству и смотреть на действо доброжелательно.



Близнецы

Как бы Вы сегодня ни умоляли Вашу половину исполнить Ваше заветное желание, она останется глуха к Вашим мольбам, независимо от сложности и важности желания. Так что звезды советуют сегодня не растрачивать хорошее настроение на подобные авантюры. Лучше продумайте еще раз аргументацию: а так уж ли Вам это все необходимо?



Рак

Встреча с любимым человеком будет довольно-таки непростой. Он очень изменился за тот период, что вы не виделись, пусть даже и прошло всего-то несколько часов. И с этим новым человеком Вам предстоит общаться, быть рядом, целоваться… Испытание не из легких, но Вы его пройдете с достоинством.



Лев

В этот день различные достижения технической мысли человечества помогут Вам наладить более тесный контакт с Вашим любимым человеком, особенно если он находится за много тысяч километров от Вас. Впрочем, Вы вполне можете использовать блага цивилизации, даже находясь в одной комнате.





Дева

В этот день Ваш любимый человек станет самым настоящим ребенком, маленьким и капризным. А Вам придется вести себя как заботливая, но строгая мама: баловать, воспитывать и, главное, любить. Иначе он выйдет из-под Вашего контроля и больше никогда туда не вернется.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно-таки непросто признать Вашу правоту и, соответственно, свою неправоту. Постарайтесь очень сильно не акцентировать на этом его внимание, ибо его такое положение вещей будет очень задевать и обижать, а значит, ни в коей мере не поспособствует улучшению настроения.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку придется потрудиться, чтобы привлечь к себе Ваше внимание, ибо задача окажется не из легких. Впрочем, он довольно неплохо изучил Ваши привычки и пристрастия, поэтому вряд ли проблем будет действительно много. Будьте к этому готовы.



Стрелец

Сегодня Вам время от времени будет казаться, что Ваш любимый человек – вовсе не тот, с кем Вы общались в течение долгого времени, что его незаметно подменили и теперь перед Вами стоит новая, неизвестная личность. Возможно, даже не особенно Вам приятная и симпатичная.



Козерог

В этот день окажется, что Ваш любимый человек на деле гораздо практичнее и приземленнее, чем Вам казалось. А значит, с ним не так интересно будет сидеть под луной на берегу залива, зато спокойно можно будет пойти в разведку. В конце концов, что Вам важнее?



Водолей

Вы готовы на все, чтобы сохранить ваши отношения. А Ваша половинка? Вы уверены в том, что то, что происходит между вами, нужно вам обоим? Если нет, попробуйте с ней обсудить этот вопрос, выяснить причины незаинтересованности, а потом совместными усилиями их ликвидировать.









Рыбы

Сегодня можете подарить Вашему любимому человеку какой-нибудь элемент живой природы. Котенка, щеночка, цветочек, кактус или рыбку в банке — выбирать Вам. Главное, убедитесь в том, что это живое не будет конфликтовать с другими существами, населяющими его квартиру.

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