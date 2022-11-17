Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:16, 17 ноя 2022

Кажется, что количество существующих проблем беспрестанно увеличивается, к тому же они становятся все более серьезными. Возникает необходимость в долгосрочном планировании; задача осложняется тем, что необходимо учесть огромное количество разнообразных и часто противоречащих друг другу факторов. В такой ситуации не помешал бы союзник и единомышленник, но найти надежного человека оказывается чрезвычайно трудно.







День сложен с точки зрения супружеских и любовных отношений. Неожиданно выясняется, что взгляды людей, искренне и глубоко привязанных друг к другу, диаметрально противоположны. Спор о том, кто и почему должен изменить свою точку зрения, может затянуться надолго.



Овен

Благоприятный день для встреч с друзьями и родственниками, неформального общения. Вы легко находите общий язык с людьми, прекрасно ладите даже с теми, кого видите впервые. День также подходит для путешествий, в том числе зарубежных, и обещает приятные знакомства с иностранцами. Возможны денежные поступления.



Телец

Благодаря сильному влиянию позитивных тенденций день обещает быть чрезвычайно удачным и незаурядным во всех отношениях. Появляются интересные идеи, к тому же вы находите людей, готовых помочь в их реализации. День подходит для совместной работы, решения организационных вопросов; Тельцы-руководители найдут новых сотрудников, которые их не разочаруют.



Близнецы

Не слишком удачный день, в середине которого, однако, откроется несколько благоприятных возможностей. Воспользуйтесь ими, чтобы достичь поставленных целей, воплотить задуманное в жизнь или заинтересовать человека, который вам симпатичен.



Рак

Возможны трудности и недоразумения, но в целом день складывается довольно неплохо. Вы не идете на риск, если в этом нет необходимости, и именно поэтому избегаете напрасных потерь. Нежелательно принимать решения, касающиеся финансов, делать крупные покупки.



Лев

Приходится заниматься делами, к которым у вас совершенно не лежит душа. Возможны конфликты с малознакомыми людьми; нежелательно посещать рынки и стадионы, участвовать в демонстрациях, других общественно-политических акциях. День подходит для анализа событий недавнего прошлого. Вы сделаете правильные выводы и не повторите своих ошибок.





Дева

Коммуникабельность и хорошие манеры помогут получить желаемое без особого труда. Правда, в некоторых случаях придется чем-то жертвовать ради достижения цели. Ставьте перед собой реальные цели, расставляйте правильные приоритеты. Если карьера для вас важнее, то придется на какое-то время пожертвовать семейными делами.



Весы

Неплохой день, который станет просто замечательным, если вы постараетесь. Стоит дать волю фантазии, заняться чем-то необычным или поискать новые методы решения текущих проблем. Чем меньше этот день будет похож на предыдущие, чем больше в нем будет нетипичных событий, тем лучше для вас. Хорошо проходят важные деловые встречи и переговоры; многие Весы в этот день знакомятся с людьми, которые вскоре помогут им подняться по карьерной лестнице.



Скорпион

Если вам нужно обсудить серьезный вопрос с важным человеком, сделайте это сегодня! День как нельзя лучше подходит для разговоров любого рода, нетрудно достичь взаимопонимания, легко прийти к единому мнению. Можно подписывать документы, заключать сделки, давать обещания. Сотрудничество, начинающееся в этот день, будет плодотворным и взаимовыгодным.



Стрелец

Можно довести до конца ранее начатые дела, в том числе те, которые вы по каким-то причинам долго откладывали. Не возникает проблем с организованностью и самодисциплиной, вы не тратите время зря, никуда не опаздываете, серьезно подходите ко всему, чем занимаетесь. Хороший день для покупок: вы не тратите лишнего, но и не экономите сверх меры, приобретаете вещи, которые будут долго вас радовать.



Козерог

Вы полны жизненной энергии, настроены оптимистично, дружелюбны и веселы. Неудивительно, что везде вы будете желанным гостем, станете душой любой компании, если захотите. Благоприятный день для новых знакомств и начала романтических или дружеских отношений: они будут складываться гармонично и приятно, принесут много радости.



Водолей

День начинается не лучшим образом: утром возможны семейные ссоры, разногласия с друзьями. Но постепенно влияние позитивных тенденций набирает силу, вы становитесь спокойнее и настраиваетесь на конструктивный лад. Появляется возможность решить старые проблемы, спокойно обсудить вопросы, важные для всех.









Рыбы

Все идет неплохо. Можно вернуться к недоделанным накануне делам и поставить финальные точки, можно и урегулировать возникшие вчера разногласия. С новыми проектами лучше не торопиться – сначала изучите обстановку, взвесьте все «за» и «против», а уж потом действуйте.

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