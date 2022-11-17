Любовный гороскоп на сегодня, 18 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:20, 17 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 18 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

В этот день Ваш любимый человек будет склонен к нестандартному решению стандартных проблем. Причем у Вас от его подхода к делу волосы встанут дыбом: нормальные люди так не поступают ни при каких условиях. Впрочем, если бы Ваша половинка была нормальной, Вам с ней было бы скучно.







Телец

В этот день Вашему любимому человеку очень захочется подольше находиться с Вами рядом. Постарайтесь пойти ему навстречу в этом его желании, отменив по возможности не самые неотложные дела и приготовив для него самую приятную и нежную из всех Ваших улыбок.



Близнецы

Не бойтесь Ваших оригинальных мыслей и идей, даже если они Вам кажутся совершенно сумасшедшими. В любом случае, Ваша половинка их поддержит и сделает все возможное и невозможное для того, чтобы они воплотились в жизнь. Если это, конечно, не идеи о скорейшем расставании навечно.



Рак

Сегодня Вы сможете вздохнуть с облегчением, ибо наконец-то сделаете то, что давно обещали сделать Вашему любимому человеку. И он наконец-то обрадуется тому, что Вы сдержали свое слово. Одной проблемой в вашей совместной жизни станет меньше, и это замечательно!



Лев

Не стесняйтесь сегодня сделать комплимент понравившемуся Вам представителю противоположного пола или улыбнуться в ответ на чью-то улыбку. Все эти незатейливые действия могут принести богатые плоды.





Дева

В этот день Вам не захочется разбираться ни в своих чувствах, ни в чувствах Вашего партнера. Только жить каждой минутой рядом с ним, радоваться, грустить, быть его частью, его половинкой, его счастьем и горем. Может быть, растворяться подобным образом – это не так уж и плохо?



Весы

Подходящий день для того, чтобы расширить круг знакомств. Быть может, пора представиться родителям Вашего избранника? Обсудите этот вопрос. И, если решитесь, постарайтесь произвести на них наилучшее впечатление.



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек будет говорить не то, что думает, а думать не то, что говорит. Впрочем, изредка слова и мысли будут совпадать, но только изредка, поэтому не придавайте ни тому, ни другому особого значения. Лучше возьмите себе на заметку, чтобы завтра переспросить.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень трудно поверить в искренность Ваших чувств и открытость Ваших желаний. Почему-то он во всем будет искать подвох и тайный смысл. Постарайтесь убедить его в том, что таковых в Ваших действиях и словах вовсе нет.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто решиться на то, чтобы сказать Вам что-то очень важное, о чем Вам давно пора бы знать, да Вам все никак не могли собраться рассказать. Поэтому готовьтесь к тому, что после длительных сомнений о чем-то Вы в этот день узнаете.



Водолей

Сегодня Ваше мнение о Вашем любимом человеке кардинально поменяется, причем он вряд ли об этом догадается сразу. Не спешите, впрочем, чересчур поспешно судить о нем по новой. В конце концов, Вы тоже не безгрешны и можете ошибаться.









Рыбы

Не старайтесь сегодня поступать по правилам, руководствуясь мудрыми советами мудрых психологических книг. Во-первых, это скучно. Во-вторых, это лишит Вас естественности поведения, будет заковывать и связывать по рукам и ногам. А в-третьих, такие ли они мудрые, эти книжки?..

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram