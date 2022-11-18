Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:18, 18 ноя 2022

Благоприятный день для решения практических вопросов, в том числе самых сложных и важных. Справиться с трудностями поможет интуиция; на ее подсказки можно положиться. Желательно уделить внимание здоровью, хотя бы на время отказаться от вредных привычек, не идти на поводу у своих слабостей.







Возможны небольшие потери; расстраиваться из-за них не стоит. Не стоит торопиться с покупками и сделками, с деньгами нужно обращаться осторожно. Во второй половине дня будет возможность научиться чему-то новому, получить важную информацию или ценный опыт.



Овен

Ничего нет особенного в этом дне, кроме одного – возможности провести его именно так, как хочется вам. Правда, для этого придется проявить некоторую жесткость: кто-нибудь все же попытается навязать вам дела сомнительной полезности или даже явной бестолковости. Не бойтесь заявлять о своих желаниях, делайте это громко и однозначно.



Телец

В первой половине дня могут возникнуть серьезные проблемы на работе, некоторые представители знака столкнутся с непониманием, не получат поддержки, на которую рассчитывали. Нежелательно заключать крупные сделки, подписывать долгосрочные договоры. Не доверяйте малознакомым женщинами: они попытаются ввести вас в заблуждение.



Близнецы

Подходящий день для новых начинаний, проявления инициативы. Радует общение с друзьями и единомышленниками, ваши идеи получают поддержку, предложения принимаются без долгих обсуждений. Наверняка появится повод устроить домашний праздник.



Рак

Какие бы планы вы ни строили на этот день, знайте: чтобы реализовать их, вам придется быть очень и очень осторожными. Один опрометчивый шаг, один необдуманный поступок может все испортить. Не рискуйте деньгами, откажитесь от заключения сомнительных сделок — вероятность финансовых потерь очень велика.



Лев

Начинания этого дня окажутся удачными, если вы не станете замахиваться на что-то слишком масштабное и грандиозное. Иногда даже вам нужно довольствоваться малым, и сегодня – именно такой день. Успешными будут проекты, связанные с распространением информации, издательской деятельностью, СМИ. Можно подписывать важные документы.





Дева

День связан с проблемами в семейных отношениях. Поладить с близкими оказывается очень трудно, придется вернуться к вопросам, обсуждение которых уже не раз становилось причиной ссор и конфликтов. Даже в самых гармоничных романтических отношениях возникает напряженность, проблемные же пары будут ссориться с удвоенной частотой.



Весы

В этот день вас ждут искушения, перед которыми будет трудно устоять. Настроение переменчиво, а переживания очень глубоки, поэтому найти общий язык с окружающими будет сложно. Постарайтесь не строить планов и не заключать договоренностей: ваши намерения будут меняться, и не все смогут это понять. Не принимайте происходящее слишком близко к сердцу и старайтесь не переживать из-за материальных потерь, избежать которых сегодня будет трудно.



Скорпион

Это сложный день. Стоит на минутку зазеваться – и вот вы уже стали марионеткой в чьих-то ловких руках. Так что не выпускайте ситуацию из-под контроля, внимательно смотрите по сторонам, никому не позволяйте играть на ваших чувствах, не поддавайтесь на провокации. Легко не будет, но вы покажете, на что способны.



Стрелец

Есть ли у вас смелые планы и оригинальные идеи? Если да, радуйтесь – наступил подходящий момент для их реализации. Чем решительнее вы действуете, тем выше вероятность успеха. Вы получите, хотя и не сразу, поддержку влиятельных людей, которые по достоинству оценят ваши таланты и деловые качества.



Козерог

Идеи, лежащие на поверхности, решения, которые кажутся очевидными, заведут вас в тупик. Это сложный и неоднозначный день, полный событий, причина которых кроется в далеком прошлом. Прежде, чем двигаться дальше, проанализируйте мотивы уже совершенных поступков, будьте предельно честны с собой. Не окружающие вводят вас в заблуждение – это делаете вы сами, стараясь казаться лучше, чем вы есть.



Водолей

Можно приниматься за масштабные и сложные дела, начинать работу над новыми проектами. Ваш энтузиазм заразителен, поэтому вы легко находите помощников и единомышленников. Возможны финансовые поступления, Водолеи получат достаточно денег для реализации своих смелых замыслов. Хорошо покупать вещи, необходимые для работы или способные украсить место, где вы трудитесь.









Рыбы

Что бы ни происходило, вы сохраняете спокойствие. Похвально! Любые дискуссии вам удается вести в конструктивном ключе, поэтому день хорошо подходит для обсуждения и решения самых разных проблем. Кроме того, в этот день Рыбы по-настоящему бесстрашны, готовы взглянуть в глаза реальности, от которой раньше предпочитали прятаться.

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