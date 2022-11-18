Любовный гороскоп на сегодня, 19 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:22, 18 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 19 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Напряженное время: в Вашей жизни произошло уже что-то значимое, и что-то не менее значимое должно произойти. А сейчас Вы наслаждаетесь каждой минутой затишья. Попросите Вашу половинку не мешать Вам, не тормошить Вас и если и быть рядом, то тихо-тихо…







Телец

Сегодня окажется, что Ваш главный претендент на то, чтобы занять место Вашей половинки, не совсем подходит для этого гордого статуса. Или даже совсем не подходит. Поэтому не стоит и пытаться продолжать эти отношения, если у Вас нет никакой уверенности в том, что в них есть какой-то смысл.



Близнецы

Сегодня Вам будет довольно трудно вести себя адекватно с Вашим любимым человеком, поэтому неудивительно, что в какие-то моменты Ваше поведение будет его несколько шокировать. Экстравагантность Вашему образу, конечно, не навредит, однако не стоит ею злоупотреблять.



Рак

Сегодня благоприятный день для совместного шоппинга с Вашим любимым человеком. Даже если ему это занятие не покажется особенно интересным, вместе вы справитесь за гораздо меньший отрезок времени и купите гораздо больше вещей, одинаково полезных для обеих сторон.



Лев

Конечно, Вы мечтаете о том, чтобы Вас понимали с полуслова, а Ваши мысли читали по глазам. К сожалению, это невозможно. Во всяком случае, сегодня. Поэтому придется Вам формулировать свои претензии и желания четко, полно и понятно. Иначе ссоры сегодня неизбежны.





Дева

Сегодня Вам необходимо дать себе передышку от личной жизни. Побудьте в этот день вдалеке от Вашего любимого человека, постарайтесь общаться с ним по минимуму. Иногда очень хочется побыть собой и только собой, а не чьей-то половинкой, и сегодня – самый подходящий день для такого начинания.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться со своей ролью в Вашей жизни, поэтому он активно будет стараться тем или иным образом ее изменить. Звезды рекомендуют подыграть ему или пойти навстречу в его желаниях, ибо в противном случае, последствия могут стать воистину устрашающими.



Скорпион

Не самый хороший день для выяснения отношений. Ничего хорошего Вы сегодня все равно не выясните, ибо любая фраза с содержанием «Любовь моя, нам нужно обсудить» будет вызывать неминуемый приступ раздражения у Вашего любимого человека. Самый мягкий ответ, который Вы сможете получить – «Давай в другой раз».



Стрелец

В этот день Вам стоит как можно больше и шире улыбаться, причем не только Вашему любимому человеку, но и всем окружающим. Чем искреннее будет Ваше выражение лица и радость от происходящего, тем больше хороших событий с Вами сегодня приключится.



Козерог

Не стесняйтесь своего «Я»! Вы настолько спрятались в тень Вашего любимого человека, что становится непонятно, самостоятельная Вы личность или всего лишь его логическое продолжение. Ему ведь тоже однажды может надоесть общаться с Вами, поскольку это будет ненамного интереснее разговора с рукой или ногой. Сегодня подходящий день, чтобы начать демонстрировать свои зубки.



Водолей

Сегодня Вам будет все равно, что подумает широкая общественность о Вас и о Вашем любимом человеке. Что бы она ни подумала, главным для Вас будет Ваше и его счастье, а остальное по сравнению с этим окажется такой ерундой, что о ней и думать не захочется.









Рыбы

Сегодня Вам будет непросто понять, чего от Вас добивается Ваш любимый человек. Вы построите тысячу и одно интересное предположение, однако велика вероятность того, что истины так и не узнаете, ибо она, как водится, будет где-то рядом. Главное, чтобы это на стратегии Вашего поведения не отразилось.

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