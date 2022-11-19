Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

23:00, 19 ноя 2022

Это не самый лучший день для экспериментов. Следовать сложившимся традициям оказывается и легче, и плодотворнее, чем искать какие-то собственные пути. В особенности это касается отношений между людьми (как деловых, так и личных): сегодня нужно не ломать сложившуюся схему, а использовать ее в своих интересах.







Очень удачным оказывается день для опытных интриганов и манипуляторов: людей, доверчивость которых не знает границ, сегодня предостаточно. Но стоит иметь в виду, что за все неблагородные поступки этого дня позже придется дорого заплатить.



Овен

Первая половина дня благоприятна для взаимодействия с друзьями и возлюбленными. Общение будет теплым и душевным, Овны ощутят эмоциональный подъем и смогут восстановить силы, что позволит решать многочисленные вопросы.



Телец

Один из самых спокойных дней на этой неделе. Не приходится искать ответы на сложные вопросы, решать трудные задачи. Дела идут своим чередом, вы же им лишь немного помогаете. Гармоничны отношения с коллегами и руководством, вы наверняка получите поддержку, если окажетесь в затруднительном положении.



Близнецы

День необычных визитов. Возможно, к вам явятся нежданные гости или, напротив, вы навестите какую-то неординарную личность. В комфортной неформальной обстановке можно обсуждать любые вопросы – от планов на отдых до бизнес-проектов, над которыми вы в последнее время размышляли. Чем смелее ваши идеи, тем выше вероятность, что они встретят понимание и одобрение.



Рак

Это не самый простой день; он не подходит для начала новых дел, поиска союзников. Лучше всего посвятить время отдыху, восстановить силы. Полезны занятия йогой, медитации, эффективны спа-процедуры. Нежелательны эксперименты с имиджем, есть опасность аллергический реакций на косметику и парфюмерию.



Лев

Не торопитесь. Далеко не все проблемы, возникающие в этот день (особенно в первой его половине) требуют немедленного решения, даже если окружающие говорят обратное. Будьте осторожны с женщинами: они могут подвести вас, сами того не желая. В середине дня постарайтесь настроиться на практический лад, не витайте в облаках. Наблюдательность поможет понять истинную природу происходящего вокруг.





Дева

Вас ждет трудный день. Задачи, которые он приносит, очень сложны. И, хотя награда за их решение будет высокой, за дело вы беретесь без энтузиазма, понимая, что сил придется потратить очень много. Некоторые представители знака будут вынуждены изменить свои планы, пожертвовать развлечениями и отдыхом ради работы.



Весы

День небольших возможностей и неожиданно больших успехов. Вы проявляете редкое упорство, благодаря которому добиваетесь того, к чему стремились – и кое-чего еще. Очень полезной оказывается способность к импровизации. Многие представители знака в этот день удивят окружающих нестандартными решениями, блестящими творческими находками.



Скорпион

Нейтральный день. Ничего особенного не происходит, и вам это вполне по вкусу. Деловая активность невысока, но и трудовых подвигов от вас не требуется, а с рутинными задачами вы справляетесь. Возможно некоторое снижение интереса к делу, которое долгое время вас увлекало; не беспокойтесь – это лишь временная тенденция, вскоре прежний энтузиазм вернется.



Стрелец

Первая половина дня – время эмоционального подъема. Вы чувствуете, что перемены к лучшему не за горами, и ждете их с нетерпением. К сожалению, не всегда ваш оптимизм обоснован: исполнение желаний может быть отложено на неопределенный срок из-за неудачного стечения обстоятельств или ошибки кого-то из ваших близких.



Козерог

Трудновато оказывается договориться с окружающими, причем даже с людьми, с которыми вы раньше неплохо ладили. С языка то и дело срываются язвительные замечания в адрес тех, кого вы любите – и порой из-за этого возникают ссоры.



Водолей

Хорошо складывается первая половина дня, в это время у вас будет шанс реализовать самые смелые свои замыслы. Можно доверять новым знакомым и тем, с кем вы раньше не вели общих дел: сегодня интуиция безошибочно подсказывает вам, с кем стоит иметь дело. Благоприятное время для покупки изделий из драгоценных металлов, произведений искусства.









Рыбы

День связан с профессиональными разногласиями, не исключен конфликт с руководством. К счастью, вы вовремя пойдете на уступки, поэтому события этого дня не будут иметь неприятных последствий. Возможны споры с деловыми партнерами. Отстоять свою точку зрения будет непросто, но вы справитесь с этой задачей.

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