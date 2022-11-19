Любовный гороскоп на сегодня, 20 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

23:04, 19 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 20 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вы будете способны на самый настоящий подвиг, которого Вы от себя даже не ожидали. Впрочем, Вашего любимого человека подобное Ваше поведение вовсе не удивит: он-то знал, какой в Вас заложен потенциал, и никогда в Вас не сомневался. Поверьте ему в следующий раз.







Телец

В этот день Вы сможете собой гордиться, ибо свершите что-то совершенно невозможное. Ваш любимый человек, кстати, это заметит и оценит сполна, ибо и его жизнь благодаря Вам сегодня поменяется. Поэтому готовьтесь сначала к нелегкому делу, а потом к лаврам победителя.



Близнецы

Сделайте ваши отношения еще более яркими! В прямом смысле этого слова. Оденьтесь в цветные рубашки или сарафаны, приготовьте какой-нибудь особенно разноцветный салат или украсьте комнату воздушными шариками. Атмосфера праздничности еще больше укрепит ваши чувства. Или разрядит напряженную обстановку.



Рак

Позвольте себе сегодня немного побыть ребенком. Ваш любимый человек, соответственно, выступит в роли родителя, и Вам останется лишь надеяться, что он будет ласковым и нестрогим. Или на худой конец справедливым. Заодно и узнаете, каково будет когда-нибудь вашим детям.



Лев

Сегодняшний день может стать для Вас приятным исключением из правил: Ваш любимый человек будет вести себя нетипично и крайне удивительно. Он никогда, к сожалению, себя с Вами так не вел, и единственным Вашим желанием будет, чтобы этот день не заканчивался как можно дольше.





Дева

В этот день Вы с Вашим любимым человеком будете с трудом понимать друг друга в основном, потому что у вас будет очень розниться чувство юмора. Ваши шутки не будут смешными для него, а его – для Вас. Может быть, просто не стоит тогда быть несерьезными хотя бы сегодня?



Весы

Сегодня Вы будете удивительным образом походить на ослика Иа-Иа. Будете с печальным видом напевать песенку «Да-да-да, не беда», но никто в это не поверит, даже Вы сами. Да и кого Вы хотели обмануть? Любимого человека? Чтобы он за Вас не переживал? Да ему от Вашей неумелой счастливой и оптимистичной маски ещё хуже!



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто убедить себя и Вас в том, что все идет хорошо, правильно и сугубо по намеченному плану. Постарайтесь все же помочь ему в этом нелегком деле, иначе в какой-то момент Вам может стать особенно неуютно, страшно и одиноко.



Стрелец

Это не тот день, когда исполняются все желания, но парочку все-таки можете загадать. Возможно, исполнятся, особенно, если они будут касаться не материальной, а эмоциональной частоты жизни.



Козерог

Зачем постоянно изводить себя мрачными мыслями о том, что Ваш благоверный (или благоверная) последнее время не слишком балует Вас цветами и изысканными комплиментами? Поищите причину в себе. Может, хватит уже съедать на ночь по полкило плюшек?



Водолей

Сегодня подходящий день для того, чтобы начать восхищаться Вашим любимым человеком. Причем любой из его ипостасей, ибо каждая из них будет достойна искреннего восхищения. Впрочем, на все распыляться не стоит: какой-нибудь одной или двух будет более чем достаточно.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень непросто понять, что Вы от него хотите и, главное, зачем. Цель очень многих Ваших действий, слов или желаний останется для него тайной за семью печатями, и только безмерное доверие к Вам не позволит ему взбунтоваться.

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