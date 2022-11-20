Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:55, 20 ноя 2022

Сегодняшний день будет отмечен высокой деловой активностью, особенно у тех, кто ищет работу или по роду своей деятельности связан с рекламой. Неплохо сложится он также для студентов и преподавателей, поскольку звезды благоприятствуют как усвоению знаний, так и их передаче. Работать лучше в одиночку – коллега или помощник вам только помешает, хотя для давно знакомых и проверенных временем людей можно сделать исключение.







Отличный день для сватовства и заключения брачного договора, но совершенно не подходящий для бракосочетания, интимных отношений и нового знакомства. Успешными будут сельскохозяйственные работы. Посаженные сегодня астры, крокусы, гладиолусы и ирисы будут особенно хороши. Если предпочитаете флоре фауну – займитесь верховой ездой или поиграйте с собакой, это превосходным образом скажется на вашем настроении.



Овен

Вы говорите то, что думаете, не считаете нужным хоть немного смягчить критику или воздержаться от упреков в адрес окружающих. Возможно, кому-то это и не нравится, но такие люди предпочитают держать язык за зубами, опасаясь вашего гнева. Гораздо больше тех, кому ваша искренность и открытость по вкусу, поэтому проблем в общении не возникает. У честолюбивых Овнов будет шанс подняться по карьерной лестнице или укрепить профессиональные позиции, воспользовавшись своим обаянием.



Телец

Не отказывайтесь от планов, которые появились у вас в начале этой недели или в конце прошлой. Даже если обстоятельства складываются не в вашу пользу, вы сможете реализовать свои замыслы. Помогут люди, от которых вы не ждали ничего хорошего. На тех, кто в этот день придет к вам на выручку, вы еще не раз сможете положиться в сложной ситуации.



Близнецы

Удачно складывается первая половина дня. В это время можно не только справиться со сложными делами и решить текущие вопросы, но и завязать полезные знакомства. Вы обаятельны и умело пользуетесь этим, окружающим сложно отказать вам в чем бы то ни было. С деловой точки зрения день будет особенно благоприятным для тех, кто работает в торговле или оказывает посреднические услуги.



Рак

Удачный день с деловой точки зрения, хорошо подходящий для самостоятельной работы и коммерческой деятельности, а также изучения каких-то практических дисциплин. Увы, этим исчерпывается все хорошее, что можно сказать о нем.



Лев

Не стоит всерьез рассчитывать на то, что счастье и радость свалятся вам на голову. Заполучить их можно, но придется немного потрудиться. Лучше всего делать это в первой половине дня – именно это период обещает эффективную деятельность любого рода и благополучное решение любых вопросов.





Дева

Вы идете на поводу у своих желаний, далеко не всегда уместных и своевременных. Многие представители знака совершают серьезные ошибки, наживают себе врагов просто потому, что не хотят проявить гибкость, пойти на уступки. Снижена деловая активность, трудно заставить себя заняться решением тех задач, которые настойчиво требуют внимания. Сделки заключаются в спешке, многие Девы не дают себе труда изучить все условия – позже об этом придется пожалеть.



Весы

Очень удачный день, особенно для тех, кто собирается не сидеть, сложа руки, а посвятить его какому-то важному делу. Вероятно получение помощи от людей, с которыми вы когда-то плодотворно сотрудничали. Случайная встреча, пустяковый разговор могут положить начало новому этапу вашей карьеры.



Скорпион

Не стоит огорчаться из-за того, что не все идет гладко и не все понимают вас с полуслова. Вам по силам найти решение всех проблем – просто нужно правильно оценить свои силы и сложившуюся ситуацию, а для этого у вас есть все необходимое. Можно позволить себе небольшие незапланированные приобретения, но не стоит делать крупные покупки, особенно если на них настаивают близкие вам женщины.



Стрелец

Несмотря на утренние волнения и переживания, день сложится удачно. Могут возникать разногласия с членами семьи, но вы приложите усилия, чтобы сохранить мир – и преуспеете. Более того, удастся решить какие-то давние проблемы, из-за которых ваши отношения с близкими не были идеальными.



Козерог

Звезды подарят позитивные эмоции, если вы с утра настроитесь на оптимистический лад. Да вот беда – это удается не всем представителям знака. Многих мучают мрачные мысли, некоторые к тому же терзаются предчувствиями, вызванными ночными кошмарами. Найдите в себе силы порадоваться наступившему дню. Помочь в этом могут и зарядка, и вкусный завтрак, и ароматерпия, и просто поцелуй любимого человека.



Водолей

Нелегкий день. Вам придется проявить находчивость, чтобы справиться с возникшими проблемами, навести порядок в делах. Методы, которыми вы уже неоднократно пользовались, не помогают достичь нужного результата, и приходится изобретать новые способы решения проблем. Ваши поступки могут кому-то показаться экстравагантными, но именно они позволят вам добиться своего – а победителей, как известно, не судят.









Рыбы

Никаких неприятных сюрпризов этот день не преподнесет, а вот поводы для радости найдутся. Профессиональных успехов вы добиваетесь почти без усилий, потому что пользуетесь опытом более опытных коллег, следуете хорошим советам. Рыбы-руководители принимают правильные решения, касающиеся кадровой политики, а у рядовых сотрудников есть возможность проявить себя с лучшей стороны, завоевать уважение начальства.

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