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Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:23, 21 ноя 2022

День приносит много ярких эмоций, необычных переживаний. Мы обращаем внимание на то, чего прежде не замечали, прислушиваемся к себе и принимаем правильные решения. Будет возможность наладить отношения, которые в последнее время складывались непросто, помириться после ссоры. Деликатность и такт в общении сегодня проявляют даже те, кому эти качества обычно несвойственны.



Подходящий день для того, чтобы найти единомышленников, объединиться с ними для достижения общих целей. Очень важны взаимопомощь и взаимовыручка. Для тех, кто это понимает, день будет очень приятным и легким.

Овен
Очень сильно влияние неблагоприятных тенденций, велика вероятность неудач едва ли не во всех начинаниях. Как бы вы ни старались достичь успеха, сколько бы усилий не прикладывали – звезды не на вашей стороне, и едва ли это удастся изменить. К счастью, вы не остаетесь наедине со своими трудностями; но люди, которые приходят на помощь, действуют не совсем так, как вам хотелось бы.

Телец
Очень удачный день. Ваши успехи заметны невооруженным взглядом, вы блестяще справляетесь с решением сложных задач, преодолеваете преграды, которые заставили отступить других. Недоброжелатели скрипят зубами, но не могут причинить вам вреда. Середина дня подходит для важных встреч: они пройдут именно так, как вам надо.

Близнецы
Можно завершить начатые ранее дела. За что-то новое пока лучше не браться: слишком высока вероятность ошибок, едва ли удастся справиться с задачей в разумные сроки. Велика вероятность разногласий с малознакомыми людьми. Ваши поступки у многих вызывают недоумение, и не все считают нужным скрывать его.

Рак
Подходящий день для того, чтобы составить долгосрочный план действий, переоценить свои глобальные цели. Не торопитесь что-то кардинально менять, в этот день стоит сосредоточиться на сохранении того, чем вы дорожите. Это касается и финансовой сферы: сегодня лучше не тратить деньги, зато можно положить их на счет в банке.

Лев
Вместо того чтобы действовать спокойно и последовательно, вы бросаетесь решать все возникающие проблемы, особенно не задумываясь о том, есть ли в этом необходимость. Стоит прислушаться к советам умных и опытных людей: это поможет избежать напрасной суеты и правильно распределить силы.


Дева
В этот день вам придется иметь дело с довольно неприятной особой, которая то и дело вмешивается в ваши дела. Возможны серьезные разногласия с руководством, некоторые представители знака всерьез задумаются о смене работы и получат соответствующие предложения.

Весы
Подходящий день для профессиональных экспериментов. Можно браться за новые дела и не сомневаться в том, что вы с ними отлично справитесь. Коллеги поддерживают все ваши начинания и предложения, и это вас буквально окрыляет. Однако не забывайте о том, что ответственность за ошибки и неудачи (а они, к сожалению, не исключены) нести придется вам, и не ленитесь лишний раз проверить чужую работу.

Скорпион
Смело загадывайте желания и не сомневайтесь в том, что они сбудутся в ближайшее время. Это тот самый день, когда возможно достижение даже тех целей, которые казались вам совершенно фантастическими. Вы знаете, что способны на подвиги – а окружающие поддерживают вас во всех начинаниях, что приятно удивляет.

Стрелец
Хотя этот день нельзя назвать особенно удачным и выдающимся, вы сможете сделать его приятным, наполнить позитивными эмоциями. У вас появляются отличные идеи; реализовать их пока не удается, но как только наступит благоприятный момент, вы начнете действовать и преуспеете. Необходима точность и аккуратность в финансовых расчетах – если вы допустите ошибки, проблем не избежать.

Козерог
Возникает масса неоднозначных ситуаций, очень непросто оказывается разобраться, что к чему. Прислушивайтесь к советам – они окажутся в высшей степени толковыми. Не стоит переоценивать бизнес-идеи, которые посетят вас в этот день: скорее всего, они не принесут ничего, кроме забот и волнений. Не рискуйте рисковать деньгами, избегайте незапланированных расходов.



Водолей
Удача улыбается тем, кто не боится проявить себя, привлечь к себе внимание. Вы открыты для общения и способны покорить сердца даже самых неприступных особ. Однако нужно помнить: если в этот день начнутся романтические отношения, складываться они будут очень непросто.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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