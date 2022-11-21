Любовный гороскоп на сегодня, 22 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:26, 21 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 22 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку придется в чем-то помочь Вам по хозяйству. Причем добрым советом он отделается вряд ли: либо в магазин побежит, либо к мытью посуды присоединится, либо окажется прикованным к плите. Главное, чтобы его это не очень испугало.







Телец

Осознайте же, наконец, что Вы сокровище! Вы – это самое дорогое, что у Вас есть. Полюбите себя, и Вы удивитесь изменениям в отношении к Вам близких людей. Оказывается, искренне Вас любит не так много народу, зато искренняя любовь немногих оставшихся будет Вам наградой за смелость.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень непросто попросить Вас о каком-то одолжении, ибо он будет свято верить в то, что этим создаст Вам дополнительные проблемы в жизни. Если Вы свято уверены в обратном, постарайтесь убедить все же Вашу половинку в том, что обратиться к Вам необходимо.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что Вы имеете в виду, произнося те или иные фразы. Он почему-то будет понимать их превратно и интерпретировать самым неожиданным для Вас образом. Поэтому стоит все пояснять сразу, не ожидая неадекватной реакции.



Лев

Сегодня Вам предстоит очень много ездить, перемещаться в пространстве. Огромное количество времени Вы проведете в пути. Постарайтесь использовать это время с пользой: подумайте о Ваших отношениях и примите решения, на обдумывание которых у Вас не хватало времени в неподвижный период времени.





Дева

Сегодня Вам будет тепло оттого, что Вы будете точно знать: для кого-то радость хотя бы то, что Вы просто существуете на этой планете и изредка улыбаетесь ему. Постарайтесь делать это чаще, и чья-то жизнь станет еще более счастливой. А может быть, пришла пора уже и поздороваться?



Весы

Благоприятный день для того, чтобы немного поревновать Вашего любимого человека. Не потому что есть повод, а исключительно в профилактических целях. Если правильно отмерить дозу, то приятно будет вам обоим: Вы убедитесь в том, что Вам верны, а Ваша половинка оценит свою незаменимость для Вас и почувствует себя нужной и любимой.



Скорпион

Сегодняшний день станет серьезным испытанием для ваших отношений. С виду он, возможно, будет напоминать все другие дни, но именно по его итогам Вы и Ваша половинка сможете оценить, стоит ли вам продолжать строить вместе любовь или же лучше разойтись на разные концы света, чтобы больше никогда не встречаться.



Стрелец

А действительно ли Вы испытываете все те чувства, о которых изо дня в день повторяете Вашей половинке? Задумайтесь об этом. Вы действительно любите ее, или слово «люблю» – не более чем дань привычке? Или на самом деле Вы любите давно, но не решаетесь об этом сказать? Сегодня самый подходящий день для того, чтобы ответить на эти вопросы и на множество им подобных.



Козерог

Сегодня Вам предстоит пережить нелегкий день. И в плане личной жизни в том числе. Вы столкнетесь с непредвиденными сложностями, и Вашему любимому человеку придется во всем Вам помогать, иначе Вы сами ни за что не справитесь. Остается надеяться на его поддержку…



Водолей

Если кто-то считает Вас идеальной половинкой для себя, это вовсе не значит, что Вам обязательно нужно таковой для этого кого-то становиться. Если Вы не видите себя рядом с этим человеком, проще так ему сразу и сказать, не церемонясь и не щадя его чувства.









Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Вам с Вашим любимым человеком вновь почувствовать себя детьми и совершенно по-детски побегать, попрыгать, повопить. День обещает быть незабываемым.

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