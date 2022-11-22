Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:30, 22 ноя 2022

День напряженный и неровный, напоминающий о неприятных событиях прошлого и заставляющий вновь переживать те моменты, о которых хотелось бы забыть. Очень многие склонны к неискренности, попыткам придать своим намерениям настолько возвышенный характер, насколько это возможно. Выведение таких особ на чистую воду оказывается делом трудным и неприятным, но необходимым.







Очень сложно сохранять не только хорошее настроение, но и просто обычное расположение духа. Даже оптимисты сегодня больше, чем в другие дни, подвержены унынию и депрессии.



Овен

Вы торопите и подгоняете окружающих, а сами предпочитаете действовать без спешки, обдумывать каждый свой шаг. Такая тактика правильна и эффективна, именно благодаря ей вы избегаете ошибок, не совершаете промахов, безошибочно выбираете людей, с которыми можно иметь дело. Удается перенять чужой опыт, который оказывается очень полезным.



Телец

Этот день связан с новыми романтическими увлечениями и многочисленными иллюзиями. Вы идете на поводу у своей фантазии, недооцениваете факты, но слишком большое значение придаете собственным выдумкам. Рекомендуется прислушиваться к советам опытных и мудрых людей. Можно делать покупки, в том числе крупные.



Близнецы

День проходит довольно удачно, несмотря на некоторые недоразумения. Трудности преодолимы – просто будьте настойчивы и не пытайтесь уклониться от ответственности за совершенные поступки. Советы окружающих не так плохи, как вам кажется – прислушайтесь и почерпните для себя что-то полезное.



Рак

Берегите свои ресурсы, эмоциональные и материальные, не становитесь «громоотводом» для окружающих. Не планируйте ответственные встречи или визит к начальству. Если вас вынуждают к принятию немедленного решения, не идите на поводу и отложите его до более благоприятного времени.



Лев

Никто не сделает за вас сложную и скучную работу. Принимайтесь за нее как можно раньше – в этом случае и результаты будут наиболее удачными. Деловые переговоры проходят медленнее, чем хотелось бы, не ожидайте немедленных результатов, не принимайте окончательных решений. К встречам с влиятельными людьми готовьтесь всерьез, не полагайтесь на свой талант к импровизации.





Дева

День неплохой, однако стоит иметь в виду, что достичь всех поставленных целей едва ли удастся, поэтому лучше сосредоточиться на чем-то одном. Вероятен успех в коммерческой деятельности, есть шанс заключить выгодные сделки, можно браться за реализацию новых проектов. Лучше работать самостоятельно: это оказывается более плодотворным, чем совместная деятельность.



Весы

Хотя дела не будут решаться быстро и просто, но в результате разумных усилий и терпеливости все пройдет успешно. Мудрые и взвешенные поступки помогут укрепить авторитет, найти новых единомышленников и партнеров. Работа с корреспонденцией, поездки, встречи, обучение будут плодотворны. Не стоит только совершать крупных покупок и делать инвестиции.



Скорпион

Будет непросто отстоять свои интересы, но в том, что действительно важно, на уступки вы не пойдете – и правильно сделаете. Многие представители знака в этот день смогут достичь значительных профессиональных успехов, справиться с делами, которые оказались не под силу другим. В ваш адрес звучит немало комплиментов, но порой они исходят от людей, которые считают, что лесть – лучший путь к вашему сердцу.



Стрелец

День приносит серьезные эмоциональные проблемы, быть в ладу с собой все труднее. Близкие люди (особенно женщины) подливают масла в огонь, их замечания кажутся очень обидными, неоправданно резкими, бестактными. Впрочем, и ваши собственные высказывания никак нельзя назвать деликатными.



Козерог

Очень спокойный, комфортный день. Вас ничто не беспокоит и не тяготит. Вы отлично справляетесь с решением текущих задач, с увлечением трудитесь самостоятельно, правильно организуете чужую работу. Хорошо проходят поездки, загородный отдых идет на пользу.



Водолей

Вы не слишком осторожны, к тому же очень охотно идете на поводу у своих желаний и потакаете всем прихотям тех, кого любите. Все это может привести к серьезным неприятностям, если здравый смысл вовремя не возьмет верх над эмоциями. Возможны финансовые потери (впрочем, они не будут значительными).









Рыбы

Благоприятный день для перемен как деловой, так и в личной сфере. Не бойтесь пробовать новое, сходить с избранного пути. Судьба готова преподнести вам приятные сюрпризы. Очень важна интуиция, многим Рыбам удается понять, как будут развиваться события. Окружающие часто обращаются к вам за советами, которые поистине бесценны.

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