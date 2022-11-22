Любовный гороскоп на сегодня, 23 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:33, 22 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 23 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Не стоит нервничать — Ваша судьба никуда от Вас не убежит. Более того, Вы ее и захотите — не прогоните. Нынче Вам как раз придется задуматься о том, за что Вы боролись, и на что в результате напоролись.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку захочется дать Вам какой-то очень умный, ценный, добрый и вечный совет, который очень поможет Вам в решении каких-то Ваших проблем. Постарайтесь прислушаться к сказанному и сделать необходимые Вам выводы. Они Вам пригодятся.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто доказать себе необходимость того или иного действия. Ему было бы гораздо проще, если бы к его аргументам прибавились еще и Ваши. Только они должны быть действительно убедительными и несокрушимыми, иначе грош им цена.



Рак

Вам напомнит о себе бывший возлюбленный(ая) или муж (жена). Не обольщайтесь, это просто единовременная провокация, на которую не стоит поддаваться. Этот мимолетный рецидив пройдет так же быстро, как начался. Сохраняйте спокойствие и не принимайте поспешных решений.



Лев

Сегодня Ваши отношения с Вашим любимым человеком неожиданно изменятся в лучшую сторону. Причем настолько неожиданно, что Вы будете долго искать подвох в произошедшем, ибо будете просто не в состоянии поверить в свое счастье. И все же звезды очень советуют не тратить драгоценное время на бесполезную рефлексию, а бросаться в счастье с головой.





Дева

Свернуться калачиком, забиться в дальний угол, прикинуться ветошью… Да, сегодня Вы — не самый общительный человек, да и не хотите им быть. В принципе, Вас никто и не заставляет. Общение с любимым можно ограничить до ласкового поцелуя или sms, состоящей из одного слова – «люблю». И все будут довольны.



Весы

Уделите себе хоть немного времени! Вы все делаете на благо другим, а когда Вы в последний раз себя баловали, наверное, уже и не вспомните. Сегодня самый подходящий для этого день. Придумайте повод, чтобы отправить свою половинку к маме, ребенка — к бабушке, а сами наслаждайтесь блаженным одиночеством!



Скорпион

Если уже все кончено, если Вы давно уже знаете, что пришло время расстаться, то сегодня как раз тот день, когда можно произносить соответствующие слова. Да, вполне возможно, что кто-то из вас совсем не хочет расставаться, вполне возможно и бурное выяснение отношений. Но в любой другой день будет не лучше. Будет только хуже.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно успевать за Вашими мыслями. Постарайтесь понять его, пусть даже и с некоторым опозданием. Не стесняйтесь обращаться к нему за разъяснениями: пусть он видит, что Вам небезразлично то, что интересует его.



Козерог

Сегодня только от Вас будет зависеть, насколько хорошим будет настроение Вашего любимого человека, насколько он доброжелательно отнесется к тем или иным Вашим действиям и желаниям и насколько тепло он будет вспоминать этот день. Впрочем, большой ответственности бояться не стоит: все это будет получаться у Вас совершенно естественно.



Водолей

Сегодня Ваши успехи в любви будут напрямую связаны с силой Вашего интеллекта. Эрудиция тоже пригодится, но решающей роли играть не будет. Продемонстрируйте, что Вы не лишены мозгов — сегодня найдется, кому это оценить.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, почему что-то в Ваших с ним отношениях разладилось. Постарайтесь уладить все то, что пошло не так, мирным путем, ибо в противном случае выводы он сделает самые что ни на есть неправильные и действовать будет в полном соответствии с ними.

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