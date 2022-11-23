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Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:04, 23 ноя 2022

День оказывается не слишком плодотворным, но проходит легко и приятно. Многие чувствуют себя счастливыми, хотя даже не могут толком объяснить, почему. Достаточно пустяка, чтобы улучшить настроение загрустивших, развеселить опечалившихся. При этом говорить о всеобщем легкомыслии не приходится – люди не забывают о своих обязанностях и обещаниях, вполне серьезно относятся к тому, чем занимаются.



В отношениях близких людей царят любовь и гармония. Трудно найти лучший день для примирения после ссоры. Многим удается проанализировать свои ошибки и понять, как нужно себя вести, чтобы не повторить их.

Овен
Начало дня – время иллюзий; вам трудно оценить реальное положение вещей, многие Овны выдают желаемое за действительное. Сейчас вас легко ввести в заблуждение, мошенники и недоброжелатели могут этим воспользоваться; доверяйте только тем, кого хорошо знаете. На делах сосредоточиться трудно: вы слишком много размышляете о событиях, на которые не можете повлиять.

Телец
День, отлично подходящий для решения самых сложных задач. Вы наблюдательны, от вашего внимания не ускользают те факты и происшествия, которых не замечают окружающие. Но все же прежде, чем принять какое-то важное решение, посоветуйтесь с близкими: чужой опыт избавит вас от необходимости учиться на собственных ошибках.

Близнецы
Похвастаться высокой деловой активностью вы не можете, а это значит, что вполне вероятен застой в делах. Есть опасность упустить интересные возможности, просто из-за лени отклонить заманчивое предложение. И еще одно – не ждите слишком многого от людей, которые обещали помощь, и не обижайтесь, если они не оправдают ожиданий. Такой подход позволит избежать многих неприятностей.

Рак
Третий и последний день неудачного периода. Сегодня позитивные тенденции уже будут давать о себе знать – пока лишь намеками, но и этого будет достаточно, чтобы к вам вернулся оптимизм. Вас могут преследовать неудачи в мелочах, появится ощущение, что все валится из рук. Не огорчайтесь. Отложите все несрочные дела – завтра вы справитесь с ними очень быстро.

Лев
Наступил один из тех насыщенных дней, которые могут принести как победы, так и поражения – все зависит от вас. Очень важно правильно выбирать союзников; людям, которых вы сегодня приближаете к себе, суждено сыграть важную роль в вашей жизни. Будьте требовательны не только к окружающим, но и к себе – пока вы снисходительны к своим слабостям, к вам тянутся те, у кого больше недостатков, чем достоинств.


Дева
Ваше обаяние оказывается чрезвычайно эффективным инструментом – благодаря ему вы блестяще справляетесь с решением многих сложных проблем. На всех, с кем вас сегодня сталкивает судьба, вы производите неизгладимое впечатление. Возможно начало головокружительного романа, который кардинально изменит вашу жизнь.

Весы
День необдуманных и опрометчивых поступков. Часто вы даже себе не можете объяснить, почему решились на тот или иной шаг – просто хочется что-то делать, но никак не удается разобраться, что же именно. Не стоит слишком доверять советам, которые звучат со всех сторон: не исключено, что окружающие дают их отнюдь не из самых лучших побуждений.

Скорпион
Постарайтесь не остаться незамеченными – чем больше внимания вы сегодня к себе привлечете, тем лучше. Возможно, кто-то позавидует вашим успехам, но куда важнее то, что найдутся люди, готовые помочь вам в реализации задуманного. Неожиданный поступок, своеобразный «ход конем» обезоружит недоброжелателей.

Стрелец
День полон неожиданностей; их будет так много, что в какой-то момент вы поймете, что уже ничему не удивляетесь. Известия, поступающие издалека, других заставили бы волноваться, но вы сохраняете спокойствие, быстро принимаете правильные решения, корректируете свои планы, если в этом есть необходимость.

Козерог
Благоприятный день для начала совместной деятельности; особенно плодотворной она будет, если одним из ваших партнеров станет человек влиятельный и самостоятельный. Люди, уже добившиеся успеха, поддерживают вас, а вот неудачники критикуют и завидуют – на их замечания можно просто не обращать внимания.

Водолей
Удачный день. Обстоятельства складываются благоприятным для вас образом, есть шанс достичь больших успехов в профессиональной сфере. Конкурентная борьба будет напряженной, но вы сможете выйти из нее победителем – правда, для этого придется пойти на хитрость. Необходима осторожность в финансовых делах, откажитесь от заключения сомнительных сделок.



Рыбы
Какие-то трудности могут возникнуть, но ни одна из них вас всерьез не огорчит, не разозлит и не озадачит. Что-то идет не так, как вы ожидали? Вы просто пожмете плечами и дождетесь того момента, когда ход событий придет в соответствие с вашими планами. Удастся реализовать какие-то давние замыслы, воспользовавшись поддержкой влиятельных людей.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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