Любовный гороскоп на сегодня, 24 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:08, 23 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 24 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет непонятно Ваше поведение, однако он и не захочет разбираться в его причинах и последствиях. Просто сделает для себя несколько выводов, которые каким-то образом аукнутся Вам в будущем. Или не аукнутся, если очень повезет.







Телец

В этот день Вашим любимым человеком будет руководить в первую очередь сердце, а здравый смысл будет скромно плестись в хвосте процессии, не влияя ни на какие решения. Поэтому не стоит судить Вашу половинку слишком строго. Напротив, цените редкие моменты искренности.



Близнецы

Не говорите о плотской любви — выбирайте более возвышенные темы для разговора. Или хотя бы максимально литературную лексику. Настроение этого дня будет патетическим, не стоит нарушать его своеобразное очарование, даже если это кажется Вам смешным.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется Вас обнять, приласкать и никуда от себя не отпускать, однако это может оказаться довольно-таки проблематично, потому что помешают его гордость, стеснительность или Ваша тотальная занятость. Может быть, стоит отодвинуть все дела ненадолго?



Лев

В принципе, Вам сегодня совсем не обязательно встречаться с Вашей второй половинкой. Вы все равно заранее будете знать все то, что она Вам скажет, как отреагирует на каждое Ваше действие. Впрочем, если хотите проверить Вашу проницательность и вообще получаете удовольствие от отношений подобного рода, тогда почему бы и нет.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку захочется провести с Вами как можно больше времени, однако в силу того, что день будний и, следовательно, рабочий, идея успехом не увенчается. Что ж, все свободные часы будут в его распоряжении, и Вы об этом ни на секунду не пожалеете.



Весы

Все горе — от ума. Даже в самых умных психологических книжках могут написать нечто такое, что Вам совершенно не подойдет и будет лишь мешать в построении и улаживании отношений с Вашим любимым человеком. Лучше отриньте умные советы умных психологов и действуйте на свой страх и риск.



Скорпион

Сегодня Вам предстоит что-то потерять. Звезды очень надеются на то, что это будет всего лишь мелкая монетка или что-нибудь совершенно ненужное. Потому что теоретически потерять Вы можете что угодно, в том числе и любовь, и Вашего любимого человека. Будьте внимательны!



Стрелец

То, что Вы выстроили ложную цепочку причинно-следственных связей, объясняющую странное поведение Вашей половинки — это еще полбеды. Самое страшное, что Вы считаете Ваши выводы истиной в последней инстанции и действуете строго в соответствии с ними. А Вы не думали о том, что можете ошибаться?



Козерог

В этот день Вы будете себя чувствовать замечательным, неподражаемым и неотразимым. Однако не стоит слишком рьяно доказывать все это Вашему любимому человеку. Вполне возможно, наслушавшись Ваших речей, он как раз уверится в обратном.



Водолей

Сегодня Вам захочется чем-то удивить Вашего любимого человека, поэтому Вы пойдете на довольно серьезные изменения. Например, сделаете новую прическу, выберете новый стиль одежды или новую манеру поведения. Главное, не испугать его окончательно, как бы не сбежал.









Рыбы

Чем меньше Вы рассказываете Вашему любимому человеку о Вашей жизни, Ваших страданиях и Ваших же переживаниях, тем менее близкими людьми вы друг для друга становитесь. Если это и является Вашей конечной целью — примите поздравления, Вы на правильном пути. Если же нет, то не стоит так закрываться и держать все в себе.

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