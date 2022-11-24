Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:23, 24 ноя 2022

Начало дня будет легким, веселым. Многое получается хорошо, часто удачное стечение обстоятельств позволяет осуществить то, что было давно задумано. Вероятны приятные встречи и интересные знакомства, порадует общение с необычными людьми. Возможно начало романтических историй; новые отношения будут развиваться стремительно.







Важно не переоценивать свои силы: вечером наверняка потребуется отдых. На это время лучше не планировать важных дел и далеких поездок. Желательно отказаться от любых излишеств, не идти на поводу у вредных привычек.



Овен

День сам по себе неплох, но его эмоциональный фон не назовешь благоприятным, а потому большинство Овнов крайне недовольно происходящим. Постарайтесь оценить сложившуюся ситуацию объективно, и вы увидите, что плюсов в ней гораздо больше, чем минусов. Лишь одно стоит иметь в виду: в этот день лучше не браться за сложные и масштабные дела, а сосредоточиться на решении текущих задач.



Телец

Все задуманное получается, открываются новые возможности и перспективы. К тому же у вас очень много интересных идей, и нет никаких причин откладывать их реализацию – как раз сегодня можно быстро добиться успехов. Очень остро деловое чутье представителей знака; сделки, которые заключают Тельцы, приносят прибыль.



Близнецы

Противоречивый и напряженный день, в течение которого вам будет крайне трудно сохранить душевное равновесие. Трудно, но при этом необходимо – иначе череда конфликтов затянет вас в пучину депрессии. Не рекомендуется выяснять отношения, обсуждать какие-то проблемы, кроме самых актуальных и требующих немедленного решения.



Рак

Стоит сосредоточиться на работе: этот день обещает значительные профессиональные успехи, возможно проявление по службе. Вам будет нетрудно найти союзников, причем большинство из них готово работать «за идею» и не слишком интересуется возможным материальным вознаграждением. День подходит для решения юридических вопросов; можно подписывать важные документы.



Лев

Сосредоточьтесь на работе: сегодня у вас есть все шансы преуспеть в ней, покорить профессиональные вершины. Не важно, трудитесь ли вы в одиночестве или в компании единомышленников — все равно все самые серьезные решения вам предстоит принимать самостоятельно, и окажутся они исключительно верными. Подходящий день для встреч с влиятельными людьми, умной и ненавязчивой саморекламы.





Дева

Этот день не приносит больших перемен, но открывает интересные возможности, и все зависит только от того, сможете ли вы ими воспользоваться. Желательно проявление деловой инициативы. На переговорах занимайте твердую позицию; вы можете добиться всего, что для вас принципиально важно.



Весы

Если вам нужно кого-то переспорить, знайте – сегодня у вас есть все шансы это сделать. Вы говорите так веско и убедительно, что оппоненты просто вынуждены будут признать вашу правоту. Можно заключать сделки, не опасаясь подвоха со стороны партнера: едва ли кто-то сегодня решится вас обмануть.



Скорпион

День порадует переменами к лучшему в сфере личных отношений. В отношениях с близкими царит гармония, вы хорошо понимаете тех, кого любите. Влюбленные очень хорошо проводят время, наслаждаются обществом друг друга. Подходящий день для домашних дел, обустройства жилища. Удачны кулинарные эксперименты.



Стрелец

Вы не хотите проявлять инициативу и только поэтому топчетесь на месте. У многих представителей знака есть отличные планы, но с реализацией их Стрельцы почему-то не торопятся. Подходящий день для решения чужих проблем, забота о пожилых и младших родственниках доставляет вам удовольствие.



Козерог

Первая половина дня проходит очень спокойно, и именно в это время следует принимать самые важные решения. Вопросы, ответов на которые вы не найдете в указанный период, могут «зависнуть» надолго, мешая плодотворной работе. День обещает успех в совместной работе, но лишь в том случае, если ваши партнеры – опытные и знающие люди, а вы готовы учиться у них.



Водолей

Нежелательны встречи с представителями государственных организаций, органов власти. Любое нарушение формальностей, отступление от привычного способа ведения дел ведет к серьезным проблемам.









Рыбы

Будьте терпеливы, без этого сегодня успеха не достичь. Свое мнение держите при себе — вы склонны высказывать его в такой форме, что не обидятся только святые. Разногласия могут возникнуть из-за любого пустяка, позже вы и сами не сможете вспомнить, зачем сделали из мухи слона.

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