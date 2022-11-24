Любовный гороскоп на сегодня, 25 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:27, 24 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 25 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Вы пытаетесь спрятаться от проблем, не видеть их, переждать. В результате, весь груз ответственности ложится на Вашу половинку. А Вы уверены в том, что ей легко его тащить в одиночку и что ей это нравится? Ее скандал может стать еще одной проблемой, и решать ее придется именно Вам.







Телец

Человек не может любить кого-то, если он не любит себя. Этот факт давно доказан. Сегодняшний день как нельзя лучше поможет Вам оценить по достоинству Ваши возможности и если не полюбить себя, то хотя бы зауважать. Обязательно воспользуйтесь этим шансом, и Вы увидите, как Ваша личная жизнь изменится в лучшую сторону.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку не придется контролировать каждое Ваше движение, даже если обычно он любит этим заняться на досуге. Вы сможете показать себя как личность взрослая, самостоятельная и незаурядная, что вызовет в нем настоящее уважение по отношению к Вам.



Рак

Увы, в списке приоритетов Вашего любимого человека Вы в этот день будете находиться далеко не на первом месте. Даже, возможно, не в первой десятке. Не старайтесь распихать все другие его жизненные ценности, дабы над ними возвыситься: рискуете скатиться еще ниже, причем уже навсегда.



Лев

Если Ваш любимый человек еще не стал членом семьи, то, вполне возможно, скоро им станет. А посему его надо знакомить с родителями, дядями, тетями, братьями и сестрами. Если Вы действительно считаете, что это необходимо, поторопитесь: сегодня самый подходящий для подобных знакомств день.





Дева

В этот день Вам начнет казаться, что Ваш любимый человек любит не только Вас. Не торопитесь искать соперника, чтобы высказать ему все, что о нем думаете. Вполне возможно, что Вы просто чересчур ревнивы, и Ваша половинка полчаса ласково разговаривала по телефону с кем-то из родственников.



Весы

В этот день Вам очень захочется дать своему любимому человеку тысячу и один совет, научить его жить и облагодетельствовать своим богатым жизненным опытом. Что ж, может быть, дело это и благое. Однако постарайтесь не быть навязчивым, иначе Вашего общества начнут избегать, и Ваш опыт останется невостребованным.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку захочется как-то определить свое место в Вашей жизни. Выяснить он это попытается либо окольными путями, наводящими вопросами и полунамеками, либо напрямую. Постарайтесь наиболее точно описать ему сложившуюся ситуацию.



Стрелец

Сегодня Вам будет непросто понять, чего именно хочет от Вас Ваш любимый человек и что Вам нужно сделать для того, чтобы удовлетворить его желание. Наверное, все окажется куда проще, чем Вы думаете, однако может быть и совсем наоборот. Интуиция Вам подскажет и поможет.



Козерог

Не носите в себе накопившуюся боль. Если Вы за что-то сердитесь на любимого человека, но не можете ему об этом сказать по тем или иным причинам, поделитесь своими переживаниями с друзьями или с листком бумаги. Это поможет Вам почувствовать себя спокойнее и свободнее.



Водолей

Отбросьте все сомнения и действуйте четко по намеченному плану. Если Вы твердо решили добиться благосклонности некоей прекрасной особы, то зачем отказываться от этой идеи? Особенно сегодня, в день, когда все способствует Вашей безоговорочной победе над обстоятельствами!









Рыбы

Сегодняшний день стоит посвятить совместным прогулкам. Они окажутся не очень продолжительными, поскольку на продолжительные ни у Вас, ни у Вашего любимого человека просто не будет времени, зато очень интересными и плодотворными в плане решения личных проблем.

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