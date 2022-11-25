Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

23:05, 25 ноя 2022

День не из самых легких, но при известной осторожности потерь можно избежать. Не стоит гнаться за легким успехом и ввязываться в сомнительные авантюры; любой, даже самый незначительный риск, должен быть и обдуманным, и оправданным. Комфортно чувствуют себя люди, предпочитающие неспешный жизненный ритм. Тем, кто любит скорость во всем, гораздо сложнее будет достичь душевного равновесия.







В этот день нарушаются многие ранее заключенные договоренности – к этому нужно быть готовым. Старайтесь не обижаться на людей, которые вас подвели: скорее всего, это произошло не по их вине.



Овен

День плодотворной работы. Дел будет много, но это ничуть не огорчит вас, ведь все, чем вы занимаетесь, действительно важно и ничуть не скучно. Появляется возможность увеличить свои доходы, можно найти новых деловых партнеров. Важно при этом не сходить с выбранного пути, быть последовательным в поступках. День требует самодисциплины; не поддавайтесь соблазну отложить какие-то неприятные дела, перенести встречи с особами, которые вам несимпатичны.



Телец

Желательно не трудиться в одиночку, а отдать предпочтение совместной деятельности. Не упустите шанс заручиться поддержкой влиятельных людей – это значительно облегчит достижение поставленных целей. Не рекомендуется нарушать традиции, экспериментировать; лучше пользоваться проверенными методами.



Близнецы

Вы беретесь то за одно дело, то за другое, потом бросаете начатое и начинаете обвинять окружающих в своих неудачах. Врагами кажутся буквально все: от начальника, почему-то решившего проверить вашу работу, до продавца, не желающего отдать вам свой товар даром. Не рекомендуется экспериментировать с имиджем: вероятность того, что результат вас не разочарует, ничтожно мала.



Рак

Этот день неплох, но вы слишком большое значение придаете мелким неприятностям. Между тем, их вполне можно было бы избежать, если бы вы не были так рассеянны и забывчивы. Хорошо, если рядом будет человек, который проследит за тем, чтобы вы все делали вовремя; в крайнем случае, выручить может и ваш собственный ежедневник.



Лев

Многое в жизни становится проще, поскольку вам совершенно ясно, что и зачем делают окружающие. Хуже обстоит дело с собственными поступками – вот их-то вы далеко не всегда можете объяснить. Определитесь хотя бы с желаниями, иначе этот благоприятный день пройдет совершенно бесплодно.





Дева

Жизненные ситуации не дадут скучать. Постоянно что-то будет происходить, иногда и не слишком приятное. Самый здравый совет – отбросьте сомнения, и тогда вы добьетесь успеха. Могут быть денежные поступления, однако не поправляйте свой бюджет, беря деньги в долг.



Весы

Проблем возникает немало, но все они решатся гораздо быстрее, чем можно было ожидать. С запланированными делами вы справляетесь быстро, а то, что им на смену приходят новые, вас ничуть не смущает. Ваши выступления на деловых переговорах и встречах будут яркими и запоминающимися. Для некоторых Весов откроются пути к новым карьерным вершинам.



Скорпион

Проблемы, возникающие в этот день, могут быть довольно серьезными, но вы так энергично беретесь за их решение, что ситуация меняется к лучшему быстро и кардинально. Вероятны новые знакомства, которые вскоре окажутся полезными с деловой точки зрения. Вторая половина дня — время романтики, идеально подходящее для свиданий.



Стрелец

В первой половине дня будьте внимательны и осторожны, не принимайте поспешных решений. Это период, когда каждый шаг должен быть обдуман, а его возможные последствия – тщательно взвешены. Во всем нужна самостоятельность; советы окажутся не слишком полезными, а на помощь и вовсе лучше не рассчитывать. Очень много времени вы проводите, размышляя над философскими вопросами, решению же практических задач почти не уделяете внимание.



Козерог

Отличный день для работы. Ваши усилия не пропадают даром, удается справиться с проблемами, найти эффективные способы решения проблем. Ни давние недоброжелатели, ни недавно объявившиеся соперники не мешают вам последовательно и планомерно добиваться своих целей. Недостатком дня является слишком высокая концентрация на имущественных и финансовых вопросах – из-за нее вы можете упустить что-то важное.



Водолей

Неспокойный день, который потребует от вас неоднократной перемены планов. Многим придется вернуться к проделанной ранее работе, заняться исправлением собственных ошибок; другие погрузятся в повседневные дела и просто не заметят происходящего вокруг. Не позволяйте мелким недоразумениям испортить вам настроение, старайтесь не забывать о том, что ситуация в целом складывается вполне благоприятна.









Рыбы

Этот день будет связан с большим количеством волнений. У вас много поводов для беспокойства, причем лишь некоторые из них надуманны. Трудновато найти общий язык с коллегами: им ваш подход к решению проблем кажется странным, непродуктивным. Вам то и дело что-то советуют, но советы вам не по душе. Интуиция не подводит: действительно, сейчас вам лучше было бы полагаться на свой здравый смысл.

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