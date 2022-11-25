Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Любовный гороскоп на сегодня, 26 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 26 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

23:08, 25 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 26 ноября 2022 года по знакам зодиака

Овен
В тихом омуте черти водятся. Вам сегодня палец в рот лучше не класть: откусите по локоть, причем с милейшей улыбкой. Впрочем, некоторые ради Вашей улыбки расстанутся со своим локтем с превеликим удовольствием. Вам осталось выяснить, кто именно, и применить максимум своего обаяния.



Телец
Сегодня Вашему любимому человеку захочется внести некое разнообразие в Вашу вялотекущую жизнь, и для этой благой цели он не пожалеет ни сил, ни времени. Даже если Вас в Вашем образе жизни все устраивает, оцените по достоинству его усилия.

Близнецы
В этот день Вам будет постоянно хотеться сердиться на окружающих, искать ошибки в их действиях и несоответствия в их словах. Особенно Вашему любимому человеку от Вас достанется, ибо к нему Вы будете придираться больше всего. Задумайтесь: а так ли безупречны Вы сами?

Рак
У Раков сегодня в личной жизни намечается какое-то неординарное событие. На всякий случай приготовьтесь к неприятным сюрпризам, однако ждите все-таки приятного. В конце концов, восприятие новостей во многом зависит от настроя.

Лев
Поступайте так, как считаете нужным, никого не слушая. Точнее, выслушать все же стоит, особенно Вашего любимого человека, потому что в противном случае на Вас и обидеться могут. Но вот решение принимайте самостоятельно и автономно от каких бы то ни было советов.


Дева
Дом, милый дом… Давно Вы не чувствовали такого умиротворения, заходя в свои четыре стены и садясь на свой диван (стул, коврик у двери — нужное подчеркнуть). А если на пороге Вас будет встречать Ваш любимый человек, искренне радуясь Вашему приходу, то счастье можно будет назвать полным.

Весы
Сегодня Ваш любимый человек проявит себя с очень положительной стороны. Вам только и останется, что разводить руками и удивляться, как Вы могли не заметить в нем столько положительных качеств, в то время как они настолько бросаются в глаза. Постарайтесь о них не забыть со временем.

Скорпион
Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется ласки и нежности, но в каких-то одному ему известных дозах. Придется Вам, подобно парфюмеру, с точностью до миллиграмма подбирать оптимальное сочетание, чтобы оно идеально подошло адресату. У Вас получится.

Стрелец
Сегодня Вам стоит подумать о целесообразности тех желаний, которые Вы высказываете Вашему любимому человеку. Может быть, Вам все же не нужно бриллиантовое колье или глупая луна на этом глупом небосклоне? Наверняка счастья можно добиться и другими, куда менее экстремальными способами.

Козерог
Сегодня Вы будете ревновать Вашего любимого человека к его прошлому, что будет в корне неверно. Если бы оно было ему действительно дорого, он бы в нем остался любыми правдами и неправдами, а поскольку все прошло — страница перелистнулась, и смысла листать ее назад больше нет.

Водолей
Сегодня очень важно отслеживать невербальную реакцию Вашего любимого человека на Ваши слова. Говорить он может все, что угодно, но его речь не будет в полной мере отражать его внутренний мир. Поэтому придется быть очень внимательным и делать серьезные выводы практически на пустом месте.



Рыбы
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто доверить Вам какое-то важное и ответственное дело, причем Вашей вины в этом недоверии почти не будет. Ваша задача – убедить его в том, что Вы действительно достойны, и потому Вам по плечу и не такие задания.

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 11 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 11 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 26 ноября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 26 ноября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 19 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 19 ноября 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: