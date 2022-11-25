Любовный гороскоп на сегодня, 26 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

23:08, 25 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 26 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

В тихом омуте черти водятся. Вам сегодня палец в рот лучше не класть: откусите по локоть, причем с милейшей улыбкой. Впрочем, некоторые ради Вашей улыбки расстанутся со своим локтем с превеликим удовольствием. Вам осталось выяснить, кто именно, и применить максимум своего обаяния.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку захочется внести некое разнообразие в Вашу вялотекущую жизнь, и для этой благой цели он не пожалеет ни сил, ни времени. Даже если Вас в Вашем образе жизни все устраивает, оцените по достоинству его усилия.



Близнецы

В этот день Вам будет постоянно хотеться сердиться на окружающих, искать ошибки в их действиях и несоответствия в их словах. Особенно Вашему любимому человеку от Вас достанется, ибо к нему Вы будете придираться больше всего. Задумайтесь: а так ли безупречны Вы сами?



Рак

У Раков сегодня в личной жизни намечается какое-то неординарное событие. На всякий случай приготовьтесь к неприятным сюрпризам, однако ждите все-таки приятного. В конце концов, восприятие новостей во многом зависит от настроя.



Лев

Поступайте так, как считаете нужным, никого не слушая. Точнее, выслушать все же стоит, особенно Вашего любимого человека, потому что в противном случае на Вас и обидеться могут. Но вот решение принимайте самостоятельно и автономно от каких бы то ни было советов.





Дева

Дом, милый дом… Давно Вы не чувствовали такого умиротворения, заходя в свои четыре стены и садясь на свой диван (стул, коврик у двери — нужное подчеркнуть). А если на пороге Вас будет встречать Ваш любимый человек, искренне радуясь Вашему приходу, то счастье можно будет назвать полным.



Весы

Сегодня Ваш любимый человек проявит себя с очень положительной стороны. Вам только и останется, что разводить руками и удивляться, как Вы могли не заметить в нем столько положительных качеств, в то время как они настолько бросаются в глаза. Постарайтесь о них не забыть со временем.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется ласки и нежности, но в каких-то одному ему известных дозах. Придется Вам, подобно парфюмеру, с точностью до миллиграмма подбирать оптимальное сочетание, чтобы оно идеально подошло адресату. У Вас получится.



Стрелец

Сегодня Вам стоит подумать о целесообразности тех желаний, которые Вы высказываете Вашему любимому человеку. Может быть, Вам все же не нужно бриллиантовое колье или глупая луна на этом глупом небосклоне? Наверняка счастья можно добиться и другими, куда менее экстремальными способами.



Козерог

Сегодня Вы будете ревновать Вашего любимого человека к его прошлому, что будет в корне неверно. Если бы оно было ему действительно дорого, он бы в нем остался любыми правдами и неправдами, а поскольку все прошло — страница перелистнулась, и смысла листать ее назад больше нет.



Водолей

Сегодня очень важно отслеживать невербальную реакцию Вашего любимого человека на Ваши слова. Говорить он может все, что угодно, но его речь не будет в полной мере отражать его внутренний мир. Поэтому придется быть очень внимательным и делать серьезные выводы практически на пустом месте.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто доверить Вам какое-то важное и ответственное дело, причем Вашей вины в этом недоверии почти не будет. Ваша задача – убедить его в том, что Вы действительно достойны, и потому Вам по плечу и не такие задания.

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