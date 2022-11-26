Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:26, 26 ноя 2022

Это самый подходящий день для того, чтобы собрать своих рассеянных повсюду единомышленников и потенциальных союзников в сплоченную команду и приступить к реализации какого-нибудь грандиозного плана. Чем план будет масштабнее, благороднее и сложнее, тем лучше; трудности сегодня помогают находить общий язык, совместная деятельность способствует развитию взаимной симпатии.







Плохо придется только лентяям и бездельникам – они обделены вниманием, лишены возможности командовать и давать советы. Мало-мальски деятельные натуры непременно найдут достойное применение своим способностям и талантам, добьются успехов.



Овен

Будьте предельно осторожны; этот день может стать для вас серьезным испытанием. Люди, на которых вы привыкли рассчитывать, могут подвести или встать на сторону ваших недоброжелателей. Есть опасность финансовых потерь (в том числе – штрафов). В поездках за рулем будьте особенно внимательны.



Телец

Благоприятный день для начала работы над новыми проектами, в первую очередь – коммерческими. Вы быстро догадываетесь, какие начинания принесут прибыль, а какие – не оправдают надежд. Правда, окружающие не всегда согласны с вами; поэтому на чью-то помощь и поддержку лучше не рассчитывать. Не исключены и разногласия с руководством. Впрочем, вам удастся отстоять свою точку зрения без ущерба для отношений.



Близнецы

Очень благоприятный день для общения и новых знакомств. Вы чрезвычайно привлекательны, окружающие не могут этого не заметить. Велика вероятность начала нового романа; глубина и крепость чувств пока под вопросом, а вот яркие сексуальные впечатления вам гарантированы.



Рак

День будет очень удачным, полным приятных сюрпризов и интересных встреч. Вы радуетесь жизни и окружающих заражаете своим оптимизмом, к вам тянутся те, кто не может похвастаться столь позитивным отношением к происходящему вокруг. Времени и сил на заботу о близких вы не жалеете, но злоупотребить вашей добротой никто не пытается.



Лев

У вас будет возможность благополучно завершить работу над проектом, о котором вы в последнее время беспокоились. Не исключено, что старым друзьям потребуется ваша помощь. Решая чужие проблемы, вы забываете о собственных — и это оказывается полезным, поскольку позволяет сохранять душевное равновесие.





Дева

День складывается неудачно. Окружающие предъявляют к вам высокие требования, которым непросто соответствовать. Возможны серьезные разногласия с руководством, придется признать, что вы не оправдали ожиданий, которые возлагало на вас начальство. Не исключены финансовые потери. К тому же вы слишком доверчивы и склонны заключать сделки, которые даже теоретически не могут принести прибыль.



Весы

Сегодня представители знака не могут похвастаться высокой деловой активностью. Ни один из профессиональных вопросов, решением которых приходится заниматься, не вызывает у них истинного интереса. Весы с удовольствием передали бы свои обязанности кому-нибудь другому, да вот желающих принять такой «подарок» на горизонте не наблюдается.



Скорпион

Неудачный напряженный день, едва ли удастся обойтись без потерь и избежать серьезных ошибок. Вы рассеянны и невнимательны, допускаете один промах за другим. Недоброжелатели легко одерживают над вами верх. Вы не скрываете своих слабостей, ими могут воспользоваться все, кому не лень.



Стрелец

Первая половина дня – время душевного подъема и появления новых идей. На немедленное достижение успехов рассчитывать не стоит, но все, что вы делаете в это время, оказывается полезным. Удается помирить тех, кто в ссоре; многие семейные проблемы решаются быстро просто потому, что вы вовремя обращаете на ни внимание. Можно делать крупные покупки.



Козерог

День, приятный во всех отношениях. Козероги не боятся трудностей, а вот трудности определенно боятся Козерогов и спешат раствориться в тумане. Очень удачный день для капиталовложений. Если инвестиции в свой или чужой бизнес вас не привлекают, просто купите что-нибудь хорошее и дорогое: жалеть о потраченных деньгах не придется.



Водолей

Не спешите. Это как раз тот день, когда дела откладывать можно и нужно, только ненадолго – например, до вечера, который, кстати, обещает быть чрезвычайно плодотворным. Возможны новые знакомства, которые окажутся очень полезными в деловом отношении. Многие Водолеи совершенно случайно встречают людей, которые откроют перед ними путь к новым карьерным вершинам.









Рыбы

Старайтесь быть на виду, не бойтесь привлекать к себе внимание – сегодня вами могут заинтересоваться люди, которые вскоре помогут вам достичь самых высоких профессиональных целей. Появляется возможность одержать верх над давними конкурентами, оттеснить соперников. Вероятны неожиданные подарки, сюрпризы.

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