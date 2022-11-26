Любовный гороскоп на сегодня, 27 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:32, 26 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 27 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня благоприятный день для легких необременительных отношений, которые не затянутся на веки вечные, а просто привнесут легкую романтическую нотку в Вашу жизнь. Можно немного пофлиртовать, поухаживать или поприхорашиваться. Главное – не строить далеко идущих планов.







Телец

В этот день Вас будет очень легко задеть за живое, ранить или обидеть. Конечно, Ваши родные, любимые и близкие это заметят и будут активно щадить Ваши чувства, однако и Вам следует за собой последить. Если Вы заранее будете знать, что причинит Вам боль, лучше этого по возможности избежать.



Близнецы

В любовных делах Вам сегодня все будет удаваться на удивление легко и быстро. Однако не стоит слишком радоваться на этот счет и делать далеко идущие выводы о своей удачливости. Чем выше взлетаешь, тем больнее потом обычно падать.



Рак

Подходящий день для флирта посредством электронных помощников: мобильного телефона, Интернета и даже микрофона, если Вы придумаете, как его использовать для подобных целей. Сегодня техника – Ваш лучший друг и главный помощник на пути к личному счастью.



Лев

Овнам следует несколько охладить огонь своих желаний ради спокойствия в семействе. Можно — просто водой: хотите пейте, хотите — купайтесь. Метать же молнии и жечь взглядом членов семьи не стоит — в противном случае есть шанс через некоторое время остаться на пепелище.





Дева

Девы сегодня могут попасть в ситуацию столь же неловкую, сколь и глупую, причем прямо у себя дома. Наибольшую опасность в этом отношении представляет водопровод — как бы вода не закончилась, в то время как Вы в душе намыливаться будете. Но возможны и более изощренные варианты. Будьте начеку, не дайте судьбе застать Вас врасплох на Вашей же территории.



Весы

Сегодня очень важно, чтобы Вас оценили близкие и родные Вашего любимого человека, искренне и по достоинству. Поэтому проявите себя с лучшей стороны. Однако не увлекайтесь слишком яркими красками и слишком смелыми мазками в рисовании собственного портрета. Будьте аккуратнее.



Скорпион

В этот день главное, чтобы Вам было уютно и комфортно. Для достижения этой цели хороши все средства. Кстати, никто не обеспечит Вам нужные условия лучше, чем любимый человек, поэтому намекните ему на свои желания. Впрочем, если он намеков не понимает, стоит обойтись своими силами.



Стрелец

Сегодня Вам захочется стать действительно второй половинкой для Вашего любимого человека. А значит, логическим его продолжением, его неотъемлемой частью, его мыслью и чувством. Впрочем, это не столько романтично, сколько трудно, однако попробовать стоит, хотя бы ненадолго.



Козерог

В этот день Вашему любимому человеку захочется продемонстрировать Вам некоторые свои таланты в той или иной области, и он сделает все возможное, чтобы предстать перед Вами в лучшем виде. Постарайтесь искренне им восхищаться: ничего другого от Вас и не требуется.



Водолей

Верьте Вашей интуиции! Сегодня она будет Вашим лучшим, если не единственным помощником. Кстати, Ваш любимый человек тоже вполне может на нее положиться. Особенно если он не одного знака Зодиака с Вами. Доверяйте своему внутреннему голосу, и все в этот день будет получаться на отлично.









Рыбы

Окружающие сегодня будут Вас раздражать. Даже самые любимые окружающие. Поэтому чтобы не срывать на них свою злобу и таким образом не поссориться с ними всерьез и надолго, лучше где-нибудь уединиться или спрятаться. Да так, чтобы Вас никто не нашел, пока Вы снова не станете располагающим к себе жизнерадостным человеком.

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