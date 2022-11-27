Любовный гороскоп на сегодня, 28 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:18, 27 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 28 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

В этот день Вам очень важно будет довести начатое до победного конца, пусть это будет и не просто. Однако Ваш любимый человек будет придерживаться того же мнения, что и звезды. Поэтому приложите все возможные и невозможные усилия для того, чтобы у Вас все получилось.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет трудно понять Ваши намерения и желания, даже если он приложит к этому максимум усилий. Поэтому Вам придется все ему объяснять, втолковывать и рассказывать, причем не по одному разу. Будьте терпимы к чужим недостаткам.



Близнецы

Этот день будет напоминать сказку, а вот какую — страшную или счастливую — зависит целиком и полностью от Вас и Вашего любимого человека. В любом случае, вы сегодня узнаете, что ощущает писатель, герои которого сходят со страниц его книг и начинают делать то, что он задумал… Побудьте сегодня сказочниками и главными героями в одном лице!



Рак

Сегодня звезды рекомендуют Вам с Вашим любимым человеком выпить по чашке кофе в небольшом кафе, съесть по пирожному и поговорить о жизни. Пусть атмосфера легкого флирта способствует установлению между вами более доверительных, ярких и тесных отношений.



Лев

Сегодня Ваши желания будут превыше Ваших обязанностей, поэтому любимому человеку может не понравиться Ваше поведение и Ваша расстановка приоритетов, ибо делать Вы будете, как хочется, а не как должно. Что ж, бывает и такое. Придется ему с этим смириться.





Дева

Сегодня Вам не стоит чересчур сильно задумываться о том, что Вас ждет с Вашим любимым человеком в далеком будущем, да и в ближайшем тоже. Живите сегодняшним днем, плывите по течению и получайте истинное наслаждение от того, как Вас покачивают волны реки жизни.



Весы

Удивительное рядом: Вашему любимому человеку захочется наконец-то выяснить причину Вашего дурного настроения или необъяснимых поступков. Почему он не делал этого раньше, науке неизвестно, но лучше поздно, чем никогда. Ответьте ему на его вопросы, желательно с радостью.



Скорпион

Расположение планет сегодня самое благоприятное — Вы будете иметь успех в любой компании. Имеет смысл подыскать себе максимально интересное общество — что за радость быть первым среди дураков или зануд?



Стрелец

Сегодня в Вашей личной жизни что-то пойдет совсем не так, как Вы задумывали изначально, что будет Вас весьма удивлять и расстраивать, но в свою очередь даст простор для фантазии и импровизации. Что ж, подойдите к развитию отношений творчески – это увлекает!



Козерог

Сегодня перед Вами откроются новые радужные перспективы, одна другой радужнее. И все будут так или иначе касаться Вашей личной жизни, только одни будут ей способствовать, а другие – злобно препятствовать. Придется расставить для себя приоритеты и выбрать наименьшее зло. То есть наибольшее счастье.



Водолей

Сегодня звезды рекомендуют Вам сделать небольшой подарок для Вашего любимого человека. Пусть это не будет стоить Вам больших денег и больших душевных затрат. Главное, чтобы Ваша половинка почувствовала, что о ней помнят и ей готовы дарить приятные безделушки и без праздника или другого повода.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно самостоятельно справиться с навалившимися на него проблемами, поэтому Вам придется активно ему помогать. Впрочем, если Вам кажется, что уже даже Ваши силы на исходе, то лучше и не пытаться стать ему инвалидным креслом. Пусть сам учится ходить.

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