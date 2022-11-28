Любовный гороскоп на сегодня, 28 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:04, 28 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 28 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Семейные дела Овнов будут, вероятно, переживать некоторый упадок. Вы, очевидно, начнете осознавать, что дети окончательно отбились от рук, а супруг все время думает о чем-то своем. Вы, скорее всего, ни при чем. Просто магнитные бури на Солнце и неблагоприятное положение Марса влияют на Вас таким негативным образом.







Телец

Сегодня Вам предстоит встреча с человеком Вашей мечты. Главное – понять, что это он, что другого Вам не надо, и Вы готовы прожить с ним всю оставшуюся жизнь. И было бы здорово, если бы он и сам все это понял, ибо в противном случае убедить его во всем этом будет сложновато.



Близнецы

Не самый удачный день для перемен. Не то чтобы они Вам были совсем не нужны, просто нынче если что и поменяется, то не к лучшему. Останьтесь верны своему любимому человеку, своим привычкам и даже своим недостаткам. В них тоже имеется определенная прелесть.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что Вы хотите сказать или сделать, поэтому каждый Ваш новый шаг будет восприниматься как большая неожиданность и приятный или не очень приятный сюрприз. Вы вполне можете использовать такое положение вещей в своих корыстных целях.



Лев

Сегодня Вы будете всерьез волноваться за Вашего любимого человека, потому что его поведение будет для Вас воистину непредсказуемым. Впрочем, чересчур бояться за его жизнь и здоровье не стоит: он человек взрослый и здравомыслящий, поэтому просто не позволит сделать с собой нечто такое, что ему не понравится.





Дева

Сегодня Вы выясните новые интригующие подробности о жизни Вашего любимого человека. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы эти подробности не испортили Вам дальнейшие отношения с Вашей половинкой, ибо вероятность подобного развития событий, к сожалению, есть.



Весы

Не стоит сегодня рассказывать своему любимому человеку обо всех неприятностях, с которыми Вам пришлось бороться в течение последней недели. Это вызовет в нем бурю волнений и возмущений, а за ними могут последовать запреты и ограничения Вашей свободы. Пожалуй, этого Вы хотели бы меньше всего.



Скорпион

В этот день Вам будет особенно непросто заставить себя объяснить ту или иную очевидную истину Вашему любимому человеку. Вы почему-то будете на двести процентов уверены в том, что он Вас все равно не поймет. Может быть, не стоит заранее ставить на нем крест, а для начала попробовать что-то сделать?



Стрелец

Печальный день, который вполне может заставить Вас припомнить грустную историю Ромео и Джульетты. На Вашем пути к счастью будут вставать самые несуразные препятствия, создаваемые, в основном, родными и близкими. Не позволяйте никаким требованиям домашних заставить Вас отменить свидание!



Козерог

Вы с Вашим любимым не виделись так давно, что Вы ловите себя на том, что заглядываетесь на представителей противоположного пола и оцениваете их на пригодность на роль Вашей второй половинки. Это может зайти слишком далеко! Посмотрите на его фотографию, вспомните ваши самые романтичные минуты и решите, сможете ли Вы без него прожить.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку захочется показать Вам всю свою удаль, все свое мастерство и все свое умение быстро реагировать на экстремальные изменения в экстремальных ситуациях. Постарайтесь оценить все эти действия по достоинству, причем желательно искренне.









Рыбы

Все горе — от ума. Даже в самых умных психологических книжках могут написать нечто такое, что Вам совершенно не подойдет и будет лишь мешать в построении и улаживании отношений с Вашим любимым человеком. Лучше отриньте умные советы умных психологов и действуйте на свой страх и риск.

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