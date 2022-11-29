Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:41, 29 ноя 2022

Очень удачный день, в первую очередь для тех, кто занимается коммерческой деятельностью. Деловую хватку сегодня проявляют даже те, кто далек от мысли заработать миллионы и привык довольствоваться небольшим стабильным доходом. Заключенные сделки будут выгодными, о совершенных покупках не придется сожалеть.







Благоприятен и эмоциональный фон, лишь во второй половине дня настроение может испортиться, но ненадолго. Будет шанс обсудить и решить какие-то давние личные проблемы, договориться с близкими людьми о планах на будущее.



Овен

Вы стремитесь добиться по-настоящему грандиозных успехов, и тут вам едва ли что-то сможет помешать. Порой вы прибегаете к непроверенным и даже опасным методам; некоторые Овны решат, что не без привлечения сверхъестественных сил не обойтись. Но на деле все проще, чем кажется, и с решением всех задач вы прекрасно справитесь самостоятельно.



Телец

Действуйте так, как считаете нужным, даже если поначалу это будет вызывать у окружающих недоумение. Мыслите вы нестандартно, часто приходите к парадоксальным умозаключениям. Творческий потенциал очень высок, поэтому жаловаться на недостаток хороших идей не придется. Вероятен успех в научных исследованиях и преподавательской деятельности.



Близнецы

День довольно сложный. Эмоциональный фон нестабилен, очень много времени и душевных сил отнимают переживания, для которых, в общем-то, нет серьезных причин. Есть опасность поссориться с человеком, который для вас очень дорог. Вы ждете от близких безграничной и безоговорочной поддержки, но не получаете ее.



Рак

Последний в серии приятных дней. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы доделать все, что было ранее начало, или реализовать какую-нибудь хорошую идею. Можно повидаться с друзьями: у них есть для вас хорошие новости. Вероятны незапланированные встречи, в том числе – самого романтического характера.



Лев

Чудесный день! Вас ждет масса приятных сюрпризов, возможно исполнение заветных желаний. Не исключены новые открытия, одно из которых кардинально изменит вашу жизнь к лучшему, если вы этого захотите. Вероятны интересные встречи, вам удастся найти единомышленников, получить поддержку влиятельных особ.





Дева

Будьте предельно осторожны в делах: вероятность ошибок очень велика, к тому же вы слишком доверчивы, и недоброжелатели наверняка попытаются этим воспользоваться. Многим Девам придется вернуться к проблемам, о которых они почти забыли – сейчас необходимо сосредоточиться на их решении.



Весы

Подходящий день для решения сложных задач и обдумывания важных вопросов. Вам удается систематизировать факты и события, которые раньше казались совершенно не связанными между собой. Удачно проходят деловые переговоры, однако не следует верить всем обещаниям, которые вы слышите в этот день.



Скорпион

Не всегда правильные решения лежат на поверхности; поэтому не торопитесь действовать, не жалейте времени на то, чтобы как следует обдумать любой шаг, который вы планируете совершить. Если хочется с кем-то посоветоваться, выбирайте людей, которым о сложившейся ситуации известно не только с ваших слов; в противном случае вы станете жертвой собственного заблуждения.



Стрелец

Этот день обещает вам интересные встречи. Есть шанс найти человека, который будет понимать вас с полуслова, чувствовать каждое движение вашей души. Начинающиеся в этот день романтические отношения будут развиваться очень гармонично, если вы не станете форсировать события, давить на своего избранника.



Козерог

Продолжайте движение в том направлении, которое вы выбрали раньше. Наступил благоприятный день для воплощения в жизнь старых идей. Сегодня их поддержат даже те, кто раньше критиковал. С новыми предложениями будьте осторожны, не принимайте их, пока не взвесите все «за» и «против».



Водолей

Вам следует избегать неоднозначных ситуаций. Любые намеки, неясности, путаница – это предупреждение о том, что вскоре возникнут серьезные проблемы. Возможно столкновение с человеком, который уже не один месяц вынашивает коварные планы, надеется использовать вас в своих интересах.









Рыбы

Сложный, неприятный день. Из-за вмешательства враждебно настроенной особы приходится менять планы, откладывать дела, которыми вы собирались заняться. Много времени отнимает исправление чужих ошибок. Вы многим помогаете, но эти люди не только не благодарят вас, но и всячески выказывают свое недовольство, что тоже не поднимает настроения.

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