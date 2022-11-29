Любовный гороскоп на сегодня, 30 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:45, 29 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 30 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

В этот день Вы почувствуете себя воистину Половинкой Вашего любимого человека. Вы будете переживать его беды, как свои, и радоваться его радостям больше, чем он сам. Постарайтесь сохранить этот удивительный дух единения подольше: он весьма благоприятно скажется на ваших отношениях.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто сделать выбор между вечером с Вами наедине и еще каким-то весьма заманчивым предложением. Дайте ему и себе честное слово, что не будете на него обижаться в любом случае — не хотелось бы загубить ему окончание дня.



Близнецы

Сегодня Вам придется сказать Вашему любимому человеку о чем-то не особенно радостном и приятном, что, естественно, не сможет порадовать Вашего любимого человека, а, напротив, может довести его до слез и нервного срыва. Постарайтесь сделать это максимально мягко и тактично.



Рак

Сложный период Вашей жизни подходит к концу. Скоро и Вы, и Ваш любимый человек вздохнете с облегчением и сможете пожить, наконец, полной жизнью. Однако об этом пока думать рано. Продолжайте трудиться на благо Прекрасного Далеко и, если это возможно, не перегружайте Вашего любимого человека свалившимися на Вас проблемами.



Лев

Постарайтесь сегодня целый день быть мысленно рядом с Вашим любимым человеком, поддерживать его во всех его начинаниях, быть с ним терпеливым и терпимым. В конце концов, у каждого бывают минуты слабости: у него такая минута продлится весь сегодняшний день.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку захочется продемонстрировать Вам свою независимость от чьего бы то ни было мнения, и от Вашего — в первую очередь. Если Вы сразу же не дадите ему понять, что Вам такое положение вещей не нравится, оно может закрепиться в его модели поведения надолго.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не будет нравиться что-то в Вашем поведении, однако он вполне может постесняться сделать Вам замечание или просто сообщить о своем недовольстве. Постарайтесь ничем не спровоцировать его неудовольствие или хотя бы узнать о его причинах.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку покажется, что Вам для полного счастья в этой жизни не хватает конфет, по преимуществу шоколадных. Поэтому будьте готовы к тому, что их в Вашем доме в этот день прибавится. А если нет – значит, Вам просто не решаются преподнести этот скромный дар.



Стрелец

Сегодня за Вашим любимым человеком может приударить кто-то другой. Вряд ли Вам это понравится, однако оснований для опасения не будет до тех пор, пока Вы не проявите свою ревность. Лучше поговорите с любимым об этом третьем, как о замечательном человеке. Ваше понимание будет оценено куда выше, чем ревность.



Козерог

Сегодня Вы поймете, что подпустили к себе Вашего любимого человека слишком близко, то есть он теперь является неотъемлемой частью Вас, и Вы без него окажетесь неполным, неполноценным и несамодостаточным членом общества. Действительно ли Вы считаете такое положение вещей правильным?



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку захочется сделать себе какой-то подарок, который, возможно, потребует от Вас затрат финансового или эмоционального плана. Постарайтесь не скупиться ни на то, ни на другое, ибо от Вашей щедрости будет зависеть счастье Вашей половинки.









Рыбы

Сегодня Вам придётся поступиться некоторыми своими принципами ради интересов и блага Вашего любимого человека. Сделать это будет непросто, однако если Вам это удастся, можете искренне радоваться тому, что в Вашу жизнь вошла сильная настоящая любовь, такая, о какой только можно было мечтать.

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