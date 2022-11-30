Любовный гороскоп на сегодня, 1 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:46, 30 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 1 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня замечательный день для того, чтобы запланировать совместный отпуск. Полистайте туристические проспекты, побродите по соответствующим сайтам, порасспрашивайте друзей, собирающихся на курорты.







Телец

Если бы Вы знали, что сегодня все обернется для Вас таким образом, Вы бы вчера повели себя несколько по-другому. Однако сделанного не воротишь, и Вам придется жить с тем, что есть. Тем более что это окажется не так уж и сложно, как Вам могло показаться изначально.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется совершить какое-то безумие во имя любви или того, что между вами есть в плане отношений. В общем, именно в этот день Вы почувствуете себя героем романа, к ногам которого готовы кинуть весь мир и даже немного больше.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку очень понадобятся Ваша помощь и поддержка, причем не столько физическая, сколько моральная. Будьте рядом. Помогите словом, улыбкой, взглядом, ласковым прикосновением. Пусть все это станет залогом вашего долгого совместного будущего.



Лев

Если в Вашем сердце еще не живет любовь, к ее приходу прямо сегодня нужно начинать тщательно готовиться. Может, Вы ее ищете где-то не в том месте. Ну-ка, где Вы еще не бывали? Наведите красоту и туда и отправляйтесь.





Дева

Как, оказывается, мало Вам надо для счастья! Всего лишь улыбка или благосклонность дорогого Вам человека, смайлик в sms, открытка в конверте или на мониторе. Пусть эти простые волшебные вещи греют Вас на протяжении всего дня и не дадут потухнуть Вашему счастливому взгляду.



Весы

Сегодня Вам достаточно трудно будет быть справедливым по отношению к Вашему любимому человеку. Однако Вам все же придется очень постараться таковым быть, иначе Ваша пристрастность, излишняя строгость или лояльность могут навредить вашим отношениям.



Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Вам поменяться ролями с Вашим любимым человеком. Пусть он ненадолго побудет на Вашем месте, а Вы — на его. Это не значит, что мужской половине вашего тандема нужно срочно делать себе макияж, а женской — искать по всему городу идеальный букет. Однако в менее глобальных масштабах эксперимент будет крайне полезен.



Стрелец

Стрельцам нынче полезны яркие краски. Влезать в костюм клоуна необязательно — можно просто на что-то радостно раскрашенное посмотреть. Мужчинам будет проще — в их случае это вполне может быть старательно заштукатуренное лицо любимой. А женщины могут поглядеться зеркало.



Козерог

Сегодня у Вас в личной жизни будет очень ответственный день. Стоит весьма серьезно отнестись ко всему тому, что будет происходить между Вами и Вашим любимым человеком и направлять события в нужную Вам колею, иначе сами они с рельс сойдут просто и окончательно.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек будет чувствовать себя потерянным и загнанным в угол. Причем в пятый, то есть ему самому не будет понятно, что с ним, и куда катится весь его мир. В Ваших силах нормализовать течение его жизни, вернуть его миру привычные краски, а может быть, даже сделать их несколько светлее и ярче.









Рыбы

Сегодня Вы поймете, что Ваш любимый человек перестал целиком и полностью от Вас зависеть и является вполне самостоятельной единицей общества. Нельзя сказать, что Вас это очень огорчит или очень порадует, однако факт останется фактом. И с ним придется смириться.

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