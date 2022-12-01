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Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:16, 01 дек 2022

Влияние положительных тенденций не назовешь сильным, но оно универсально: практически во всех сферах жизни могут произойти значительные перемены к лучшему, если проявить инициативу и выбрать правильную тактику. В решении проблем, связанных с профессиональной деятельностью, помогут трудолюбие и терпение. Придется сотрудничать с разными людьми, идти на компромиссы и уступки, но напрасными ваши жертвы не будут.



В личных же отношениях важны искренность и открытость. Не пытайтесь скрывать свои чувства, делитесь проблемами, обсуждайте планы на будущее – все это будет способствовать улучшению ситуации. Атмосфера в семье станет более комфортной, если вы не станете придавать слишком большого значения финансовым проблемам, которые могут быть легко разрешены.

Овен
Вы идете к своей цели напролом, едва ли это понравится окружающим. Но результаты почти блестящи, так что вы будете собой довольны. Если вы собираетесь на важные переговоры, возьмите с собой молодую женщину, которой можете доверять – ее присутствие окажется очень полезным.

Телец
День небезнадежный, но и не блестящий. Старайтесь, трудитесь, не давайте себе спуску – и у вас получится что-нибудь хорошего. Рекомендуется ограничиться привычной работой; едва ли вам сегодня удастся научиться чему-то новому или преуспеть в деле, которым вы никогда раньше не занимались.

Близнецы
Этот приятный день порадует вас интересными встречами, даст возможность завязать знакомство с неординарными людьми. У тех, кто озабочен вопросами карьеры, есть шанс найти влиятельных покровителей, которые помогут покорить профессиональные вершины. Благоприятный день для заключения сделок, в том числе крупных.

Рак
Подходящий день для спокойного отдыха, лучше всего – дома или в других местах, которые столь же хорошо вам известны и комфорты. Вы легко находите общий язык с близкими, с удовольствием занимаетесь вместе с ними какими-то делами, даже не слишком увлекательными. А вот от новых знакомств лучше воздержаться: вам едва ли удастся составить верное мнение о человеке, вы рискуете оказаться заложником собственных иллюзий.

Лев
Удачным будет утро этого дня. Многим Львам представится возможность проявить себя с лучшей стороны, завоевать симпатию человека, который им небезразличен, или завязать очень интересное и многообещающее знакомство. Так что стоит встать пораньше: согласитесь, обидно было бы проспать самые благоприятные часы.


Дева
День не принесет каких-то серьезных трудностей, но к вечеру вы ощутите недовольство собой и окружающими. Не стоит предъявлять к людям завышенные требования: сильные и слабые стороны есть у всех. Общение с любимым человеком доставит вам большую радость, а вот разлука с ним может положить начало неприятностям.

Весы
Удача сама идет вам в руки, ваша задача – поймать ее и больше не отпускать. На этот день хорошо назначать деловые встречи и важные переговоры: вы сможете добиться своего, получить поддержку, в которой нуждаетесь. Перед некоторыми представителями знака откроются новые профессиональные перспективы; можно менять работу.

Скорпион
Ваши шансы преуспеть очень велики. Для победы потребуется немного – уверенность в себе и готовность пойти на риск. Не слушайте тех, кто попытается запугать вас, преувеличить опасности, ожидающие ас на пути: все сложится значительно проще и удачнее, чем кажется вашим взволнованным знакомым.

Стрелец
Добиться успеха удастся, хотя и не без труда. Это не самый благоприятный для вас день: вместо того, чтобы действовать спокойно и последовательно, вы бросаетесь на все возникающие амбразуры, особенно не задумываясь о том, есть ли в этом необходимость. Стоит прислушаться к советам умных и опытных людей: возможно, это поможет избежать напрасной суеты.

Козерог
Удачный день. Влияние позитивных тенденций сильно и распространяется практически на все сферы жизни. Возрастает творческий потенциал, появляются новые хорошие идеи. Можно менять работу, начинать сотрудничество с новыми партнерами. День также подходит для повышения квалификации и получения информации, необходимой для работы в какой-то новой сфере.

Водолей
Этот день проходит спокойно, дает возможность восстановить силы – и физические, и душевные. Вы сможете завершить работу над старыми проектами, подвести итоги. К реализации новых замыслов пока лучше не приступать, едва ли вы сможете сделать все должным образом.



Рыбы
Благоприятный день. Продолжайте начатое: вы скоро достигнете цели, одержите убедительную победу. Возможно получение интересных предложений, в том числе – от людей, которых вы давно знаете. Не исключены денежные поступления, которые окажутся и значительными, и своевременными.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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