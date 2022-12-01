Любовный гороскоп на сегодня, 2 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:21, 01 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 2 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

То, что Вы выстроили ложную цепочку причинно-следственных связей, объясняющую странное поведение Вашей половинки — это еще полбеды. Самое страшное, что Вы считаете Ваши выводы истиной в последней инстанции и действуете строго в соответствии с ними. А Вы не думали о том, что можете ошибаться?







Телец

Ни Вы, ни Ваш любимый человек не будете сегодня отличаться особой разговорчивостью. За день вы не обменяетесь и десятком слов, даже если все время будете находиться рядом. Что ж, это не так уж и плохо. Близкий человек – не тот, с кем есть о чем поговорить, а тот, с кем есть о чем помолчать…



Близнецы

Сегодня Вам стоит решать все Ваши проблемы по мере поступления. А значит, придется раз за разом принимать верные решения, зачастую даже без чьей бы то ни было поддержки. Однако в итоге у Вас должно все получиться, и Ваш любимый человек будет более чем доволен результатом.



Рак

Сегодня Вам стоит доказать Вашему любимому человеку, что Вы лучше всех, единственны и неповторимы, и он никогда не найдет большего сокровища, нежели Вы. Только в этом случае он начнет действительно ценить Вас и ухаживать за Вами именно так, как Вы того хотите.



Лев

Сегодняшний день хорош для того, чтобы покончить со старыми делами и обрезать хвосты прошлого. Если Вы давно не решались окончательно хлопнуть дверью перед надоевшим Вам поклонником, лучше сделать это сегодня. Неизвестно, когда еще подвернется такая возможность.





Дева

Сегодня Вы поймете, насколько на Вашего любимого человека можно положиться в трудную минуту. Возможно, трудная минута случится и не с Вами, а с кем-то еще из близких ему людей, однако поведение его будет весьма показательным: только и успевайте, что наблюдать и выводы делать.



Весы

Сегодня звезды рекомендуют поговорить с Вашим любимым человеком весьма откровенно на все те темы, которые Вас волнуют. Лучше получить честные, но не радующие Вас ответы, чтобы ориентироваться в ситуации, нежели быть свято уверенным, что все хорошо, когда на деле все абсолютно не так.



Скорпион

В этот день постарайтесь не очень загружать Вашего любимого человека своими проблемами, пусть их у Вас будет и немало. Дело в том, что для него сегодняшний день будет не из легких, поэтому ему и со своими-то справиться будет нелегко, а взваливать на себя еще и Вашу ношу и вовсе окажется непосильно.



Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек будет очень серьезно к Вам придираться. Настолько серьезно, что Вам будет казаться, что он специально ищет повод для ссоры. Что ж, попробуйте поссориться с ним сразу. Несерьезно, но громко, чтобы он не тратил силы и время впустую.



Козерог

Колесо Фортуны повернется сегодня на правильный угол — Вам наконец-то удастся выиграть в лотерею или снять джек-пот в казино. На выигрыш звезды рекомендуют приобрести миллион алых роз для супруги, а если Вы — женщина, то купите себе что-нибудь гламурненькое, и пусть он вечером выпадет в осадок!



Водолей

В этот день Вашему любимому человеку будет непросто понять Ваше желание подвести какие-то итоги, оценить прошедшие месяцы на предмет эффективности, интенсивности и качества ваших отношений. Поэтому постарайтесь делать это тихонько, втайне от него, и сознаваться в содеянном только в том случае, если Вас об этом попросят.









Рыбы

Позвоните родителям! Или, если живете вместе, скажите им, что Вы их любите. А лучше ничего не говорите, а просто сделайте то, что они давно просили и до чего у Вас не доходили руки: полочку прибейте, раковину почините, ковер выбейте. Кстати, если после этого Вы проявите внимание к родителям Вашего любимого человека, то добра в этом мире станет еще больше.

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